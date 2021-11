Fast 40.000 Corona-Fälle und Inzidenz 232,1 - RKI meldet neue Höchstwerte

Berlin (Reuters) - Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet mit 39.676 neuen Corona-Fälle den bislang höchsten Tageswert seit Beginn der Pandemie.

Das sind 5727 mehr als am Mittwoch vor einer Woche, als 33.949 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg deutlich auf 232,1 von 213,7 am Vortag - und damit ebenfalls auf einen neuen Höchstwert in der Pandemie. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 236 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus, so viele wie seit Ende Mai nicht mehr. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 96.963. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 4,84 Millionen Corona-Tests positiv aus.

In Deutschland besteht ein klares Nordwest-Südost-Gefälle: Den höchsten Wert verzeichnet Sachsen mit einer Inzidenz von 459,4, danach folgen Thüringen mit 454,9 und Bayern mit 395,8. Auch für Baden-Württemberg registriert das RKI mit 296,9 eine hohe Inzidenz. Der Wert in Schleswig-Holstein liegt dagegen bei 82,2. Im bayerischen Landkreis Rottal-Inn liegt die Inzidenz sogar bei 1104,3.