HANNOVER RÜCK - Zurück auf Los!

Hannover Rück SE - WKN: 840221 - ISIN: DE0008402215 - Kurs: 129,100 € (XETRA)

Nach der jüngsten Betrachtung vom 6. Oktober ("HANNOVER RÜCK - Das ging flott!") sollte die Aktie erneut in eine Abwärtsbewegung übergehen. Dies trat so ein, die Aktie hat seit der Analyse zwischenzeitlich über 10 EUR je Aktie an Wert verloren.

Schlagen die Bullen nun wieder zurück?

Nach dem die Käufer im Bereich des EMA50 im Tageschart nicht ganz überraschend erst einmal wieder zurückgewiesen wurden, ging es direkt eine Etage tiefer mit dem Aktienkurs der Hannover Rück. Dabei wurde die Aufwärtskurslücke vom 28. September in den vergangenen Tagen wieder geschlossen.

Dieser Bereich um 128 EUR stellt die kurzfristig entscheidende Horizontalunterstützung dar. Ausgehend von diesem charttechnischen Unterstützungslevel kann man sich nun wieder auf der Oberseite orientieren.

Solange die Aktie nicht per Tagesschluss unter 127,70 EUR abrutscht, haben die Käufer nun wieder die Chance auf eine neue Kaufwelle Richtung 140 EUR. Prozyklische Kaufsignale würden bei einem Bruch der langfristigem Abwärtstrendlinie entstehen. Unterhalb von 127 EUR muss man sich hingegen mit weiteren möglichen Verlusten auseinandersetzen. Bis dahin haben die Bullen eine reelle Chance.

Hannover Rück Aktie (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)