Kinder entdecken wieder das Reallife: Das Kernproblem der Roblox-Aktie?!

Eieiei, die Roblox-Aktie hat ein, zwei rabenschwarze Tage hinter sich. Alleine am 16. Februar dieses Jahres büßten die Anteilsscheine der eigentlichen Metaverse-Aktie um über 25 % ihres Börsenwertes ein. Das ist natürlich eine sehr durchwachsene Dynamik, die einen konkreten Auslöser hat: die Quartalszahlen.

Auch wenn es ein sehr deutliches zweistelliges Wachstum an vielen Fronten gegeben hat, so enttäuschten die Prognose und ein unterdurchschnittliches Wachstum im Vergleich zum Gesamtjahr 2021. Das ist Teil des Gesamtproblems.

Kinder entdecken wieder vermehrt das Reallife, also das echte Leben, hieß es in einer Kommentierung der Roblox-Aktie und deren Quartalszahlen. Aber ist das Teil des Problems? Ja, ein wenig schon. Aber das sollte nicht Bestandteil einer Investitionsthese sein.

Roblox-Aktie: Nix für Kinder …?!

Die Roblox-Aktie war lange Zeit ein Spiel, das vor allem für unter 13-Jährige interessant gewesen ist, die ihr Taschengeld für die Robux ausgegeben haben. Inzwischen hat sich die Investitionsthese jedoch qualitativ und quantitativ verändert. Das zeigt ein Blick in aktuellere Zahlen. Oder in eine neue Investitionsthese und das Geschäftsmodell hinter der Plattform.

Roblox ist inzwischen in Teilen ein Spiel, aber auch in Teilen ein Metaversum. Das heißt, dass sich das Angebot auch kommerziell an andere Zielgruppen als bloß an Kinder richtet. Im Endeffekt können wir das inzwischen auch anhand der Zahlen ausfindig machen.

Ein Beispiel gefällig? Sehr gerne: Im dritten Quartal besaß die Plattform erstmals mehr Nutzer, die über 13 Jahre alt waren. Aus dem Kinderspiel wird daher zumindest ein Heranwachsenden-Spiel. Oder sogar eines für eine noch ältere Generation. Das ist ohne Zweifel wichtig für die Investitionsthese im Metaversum. Wobei auch die Kinder in den nächsten Jahren zu Verbrauchern mit festem Einkommen und einem Sinn für das Metaverse heranreifen.

Trotzdem: Ein wenig kurz gedacht

Kinder sind für die Roblox-Aktie lange Zeit entscheidend gewesen. Aber auch ältere Generationen entdecken die Plattform für sich. Die Investitionsthese liegt daher vor allem auf dem Metaverse als Möglichkeit, unsere Realität zu erweitern. Auch weil Unternehmen und Interpreten auf diesen Weg des Vertriebs setzen, hat sich diese Investitionsthese weiterentwickelt.

Dass Menschen im Allgemeinen nach der Pandemie die Möglichkeiten des echten Lebens entdecken, das kann eine Belastung sein. Trotzdem ist es zu kurz gefasst, die Investitionsthese auf ein Videospiel zu reduzieren, das weniger beliebt ist. Ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von über 20 wäre für diese Marktchance zu jedem Zeitpunkt definitiv viel zu teuer gewesen. Mit dem Metaversum besteht jedoch die Chance, dass die Roblox-Aktie nicht nur ihr bisheriges Bewertungsmaß rechtfertigt. Nein, sondern eben langfristig orientiert über das Bewertungsmaß hinauswächst.

Der Artikel Kinder entdecken wieder das Reallife: Das Kernproblem der Roblox-Aktie?! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

