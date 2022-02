Kraken startet „Proof of Reserves“-Prüfungen, über die die Kunden ihre Kryptosalden verifizieren können

Das Unternehmen besteht erfolgreich eine von Armanino LLP durchgeführte Prüfung und zeigt damit, wie es die von früheren Finanzunternehmen gebotene Transparenz übertrifft.

Bei Kraken, einer der weltweit größten Börsen für digitale Vermögenswerte, kündigen wir die Implementierung von Auditstandards der nächsten Generation an, anhand derer die Kunden belegen können, dass ihre Salden in Bitcoin und anderen Währungen durch von uns verwahrte reale Werte abgesichert sind.

Die von Armanino LLP verwaltete Auditprüfung „Proof of Reserves“ ist die zweite ihrer Art, die seit 2014 an unserer Börse durchgeführt wird. Sie bekräftigt, dass sich Bitcoin und Ether der Kunden im Wert von mehr als 19 Milliarden USD nachweislich sicher auf unserer Plattform befinden. Dies schließt die 3,5 Milliarden USD Ether ein, die sich bei Krakens sicherem On-Chain Staking Service befinden, dem führenden ETH2-Validierer der Branche.

Obwohl die Prüfung nur zwei der über 100 Assets einschließt, die an unserer Börse gehandelt werden können, werden damit die empfohlenen Standards für neue kryptografische Prüfungen eingehalten (und sollen vorangebracht werden), von denen wir hoffen, dass sie im Sektor digitale Vermögenswerte allgemein übernommen werden.

In den 13 Jahren seit der Erfindung von Bitcoin sind digitale Vermögenswerte in Höhe von schätzungsweise mehr als 23 Milliarden USD aufgrund von Hacks und Insolvenzen verlorengegangen. Wir sind überzeugt, dass wir bei Kraken dank unserer Verpflichtung, weiterhin die Prüfung „Proof of Reserves“ durchzuführen, kritische Risiken für Fonds der Kunden mindern können.

„Sicherheit und Transparenz für unsere Kunden standen von Anfang an im Zentrum unserer Kultur als Unternehmen und im Zentrum unserer Methoden und Aktivitäten“, sagte Jeremy Welch, Chief Product Officer bei Kraken. „Regelmäßige ‚Proof of Reserves‘-Prüfungen werden beweisen, dass Sicherheit und Schutz für uns bei Kraken eine Top-Priorität sind.“

Im Rahmen der Vereinbarung hat Armanino zugestimmt, halbjährlich „Proof of Reserves“-Prüfungen für Kraken durchzuführen und entspricht damit den beim American Institute for Certified Public Accountants (Berufsverband der US-amerikanischen Wirtschaftsprüfer) geltenden Bescheinigungsnormen. Mit dieser Regelung soll sichergestellt werden, dass Kraken strenge Standards bei der Rechenschaftspflicht erfüllt.

„Wir bieten ‚Proof of Reserves‘ an, weil wir begeistert von dieser Branche sind, und sind überzeugt, dass sie die Zukunft der Finanz- und Kapitalmärkte ist“, sagte Noah Buxton, Leiter Blockchain-Verfahren bei Armanino. „Mit dieser Prüfung nutzen wir historische Erfolgsmethoden von zertifizierten Wirtschaftsprüfungsunternehmen und wenden sie auf neue, äußerst interessante Weise an.“

Diese laufende Transparenz ist so konzipiert, dass Kompromisse beim Datenschutz der Kundendaten minimiert werden. Kraken wird Armanino nur anonymisierte Bilanzinformationen liefern, so dass keine sensiblen Kundendaten ausgetauscht werden. (Einen technischen Überblick über das Prüfverfahren, in dem erläutert wird, wie damit die Transparenz öffentlicher Blochchains genutzt wird, finden Sie auf unserer Website.)

Auch die Kunden können jetzt ihre Bitcoin und sonstigen Währungen an unserer Börse zum Zeitpunkt der Prüfung mittels eines dreistufigen Verfahrens verifizieren, auf das sie in ihren Accounts zugreifen können. Diese Verifizierung wird die Kontosalden zum Zeitpunkt der Prüfung widerspiegeln, aber keine anschließenden Geschäfte oder Einlagen umfassen.

Wir regen alle Kunden von Kraken dazu ein, die Prüfung zu verifizieren und uns bei der Verbesserung ihrer Audit-Standards zu unterstützen. Mehr erfahren Sie auf unserer Website, oder schreiben Sie an press@kraken.com.

Über Kraken:

Kraken ist eine der größten und am längsten bestehenden Plattformen für digitale Vermögenswerte. Die Kunden von Kraken handeln weltweit mit mehr als 100 digitalen Assets und 7 verschiedenen Fiat-Währungen: GBP, EUR, USD, CAD, JPY, CHF und AUD.

Kraken hat inzwischen über 2500 Mitarbeitende. Das Unternehmen wurde im Jahr 2011 gegründet und war eine der ersten Börsen, die Kassageschäft mit Margen, Parachain-Auktionen, Staking, regulierte Derivate und Indexdienste anboten. Auf Kraken vertrauen über 8 Millionen Gewerbetreibende und Institutionen auf der ganzen Welt. Das Unternehmen bietet professionellen Online-Chatsupport rund um die Uhr an.

Kraken wird von Investoren wie u. a. Tribe Capital, SkyBridge, Hummingbird Ventures, Blockchain Capital und Digital Currency Group unterstützt.

Die Märkte von Kraken kann man über die Kraken-Apps für iOS und Android sowie über die Cryptowatch-Apps für iOS, Android und Desktop überwachen und handeln.

Weitere Informationen über Kraken finden Sie unter www.kraken.com.

