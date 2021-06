L&T Technology Services erhält als erster PTC GSI Partner aus der APAC-Region den Advanced Partner Status

LTTS von PTC für herausragende Leistungen im Produktlebenszyklus-Management anerkannt

L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), ein weltweit führendes reines Engineering-Dienstleistungsunternehmen, gab heute bekannt, dass es im Rahmen des PTC (NASDAQ:PTC) Partner Network-Programms den Status „Advanced Partner“ erreicht hat, um herausragende Leistungen im Produktlebenszyklusmanagement (PLM) zu demonstrieren. LTTS ist das erste Engineering- und Technologieunternehmen in der APAC-Region, das diese Anerkennung erhält.

„Wir sind sehr stolz darauf, den Advanced Partner-Status für die PTC Windchill® PLM-Software zu erhalten und betrachten PTC als Schlüsseltechnologie-OEM, um Produktinnovationen mit unseren Kunden voranzutreiben“, sagte Abhishek Sinha, Chief Operating Officer und Vorstandsmitglied von L&T Technology Services. „Gemeinsam arbeiten wir mit Kunden auf der ganzen Welt in der diskreten und Prozessfertigung zusammen und streben danach, eine Quelle der digitalen Wahrheit im gesamten Unternehmen und während des gesamten Kundenlebenszyklus zu etablieren.“

Die Windchill PLM-Software bietet umfassende Sofort-Funktionen und hochgradig konfigurierbare rollen- und aufgabenbasierte Apps, die Herstellern auf der ganzen Welt dabei helfen, Mehrwert zu schaffen.

LTTS erreichte den Advanced Partner-Status, indem es mit der Windchill-Plattform für das Produktlebenszyklus-Management höchste technische und geschäftliche Kompetenz sowie hohe Kundenzufriedenheitskennzahlen und positive Kundenreferenzen unter Beweis stellte.

„PTC setzt auf sein GSI-Partner-Ökosystem, um das Kundenwachstum und die digitale Transformation voranzutreiben“, sagte Ron Salvador, Senior Vice President, Global Alliances, PTC. „Durch die Erlangung des Advanced Partner-Status für Windchill hat sich LTTS als wichtiger Entwicklungspartner mit fundiertem technischem Know-how und einer dokumentierten Erfolgsbilanz beim Kunden profiliert.“

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) ist eine börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen & Toubro Limited, die sich auf Engineering- und F&E-Dienstleistungen (Engineering and R&D, ER&D) für Kunden auf der ganzen Welt konzentriert. Wir bieten Beratungs-, Planungs-, Entwicklungs- und Prüfdienste entlang des gesamten Lebenszyklus der Produkt- und Prozessentwicklung an. Zu unseren Stammkunden gehören 69 Fortune-500-Unternehmen und 53 der weltweit führenden F&E-Unternehmen aus den Bereichen Industrieprodukte, Medizinprodukte, Transport, Telekommunikation und Hi-Tech sowie der Prozessindustrie. Mit Hauptsitz in Indien beschäftigen wir zum 31. März 2021 über 16.400 Mitarbeitende in 17 globalen Designzentren, 28 globalen Vertriebsbüros und 69 Innovationslabors.

Aniruddha Basu

L&T Technology Services Limited

E-Mail: Aniruddha.Basu@LTTS.com



Tel.: +91 806767 5707