L&T Technology Services und Mavenir arbeiten gemeinsam an Automatisierungslösungen für Open RAN und 5G-Tests

L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), ein weltweit führendes reines Ingenieurdienstleistungsunternehmen, gab heute eine strategische Partnerschaft zur Bereitstellung von End-to-End-5G-Automatisierungsdiensten zusammen mit Mavenir bekannt, dem Anbieter von Netzwerksoftware, der mit Cloud-nativer Software, die in allen Clouds läuft, die Zukunft der Netzwerke gestaltet.

Die Automatisierungsdienste umfassen die Automatisierung der kontinuierlichen Integration / kontinuierlichen Bereitstellung (Continuous Integration/Continuous Delivery, CI/CD) des 5G ORAN-Portfolios von RU/DU/CU-Produkten in Verbindung mit den Cloud-nativen 5G NSA- und SA-Kernnetzwerkprodukten für globale Frequenzbänder, die TDD- und FDD-Technologie unterstützen.

Die langjährige Erfahrung von LTTS bei der Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der Telekommunikationstechnik und das wachsende Portfolio an einsatzbereiten 5G-Komponenten haben bei dieser Vereinbarung eine entscheidende Rolle gespielt. LTTS wird dazu beitragen, die Cloud-native Produkt-Roadmap von Mavenir voranzutreiben und den Marktanteil in der 5G-Telekommunikationslandschaft zu erhöhen. Die Zusammenarbeit zwischen LTTS und Mavenir bietet zudem eine einzigartige Gelegenheit zur gemeinsamen Entwicklung und trägt zu einer gemeinsamen Markteinführungsstrategie bei, die Innovationen im 5G-Bereich für CSPs und Unternehmen vorantreibt.

Amit Chadha, CEO und Managing Director, L&T Technology Services, sagte: „5G ORAN-Lösungen revolutionieren die konventionellen Ansätze für die Bereitstellung von Netzwerkdiensten für Menschen und Objekte über alle vertikalen Industrien hinweg. Diese Partnerschaft ermöglicht es beiden Unternehmen, die Lösungen voranzubringen und die globale Nachfrage nach Konnektivität und angereicherten Diensten zu bedienen. Wir bei LTTS freuen uns darauf, Mavenir eine hervorragende, umfassende Automatisierungslösung zur Verfügung zu stellen und als Knotenpunkt für das Vorantreiben von Innovationen im 5G-Bereich zu dienen.“

Pardeep Kohli, Präsident und CEO von Mavenir, sagte: „Unsere Partnerschaften mit führenden globalen Mobilfunkanbietern haben hohe Erwartungen bei unseren Stakeholdern geweckt. Wir freuen uns, mit einem Ingenieurdienstleister wie LTTS zusammenzuarbeiten, der mit seiner Expertise im Bereich 5G unsere Markteinführungsstrategie verbessern wird.“

Die Entwicklungs-, Test- und Integrationsdienstleistungen von LTTS, die vom Standort in Bengaluru (Indien) aus erbracht werden, beinhalten Fachwissen, fortschrittliche Automatisierungsfähigkeiten und patentierte Tools und Plattformen, die eine kosteneffiziente und schnelle Integration einer Vielzahl von ORAN RU/DU/CU-Produkten und -Anwendungen zusammen mit „Cloud Native 5G“-Kernnetzwerklösungen ermöglichen und die kommerziellen Implementierungen in einem breiten Spektrum von Kunden und Branchen des Mavenir-Produktportfolios vorantreiben.

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) ist eine börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen & Toubro Limited mit Schwerpunkt auf Ingenieurs- und F&E-Dienstleistungen (Engineering and R&D, ER&D). Wir bieten Beratungs-, Planungs-, Entwicklungs- und Prüfdienste entlang des gesamten Lebenszyklus der Produkt- und Prozessentwicklung an. Zu unseren Stammkunden gehören 69 Fortune-500-Unternehmen und 53 der weltweit führenden F&E-Unternehmen aus den Bereichen Industrieprodukte, Medizinprodukte, Transport, Telekommunikation und Hi-Tech sowie der Prozessindustrie. Mit Hauptsitz in Indien beschäftigen wir zum 31. März 2021 über 16.400 Mitarbeitende in 17 globalen Designzentren, 28 globalen Vertriebsbüros und 69 Innovationslabors. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.ltts.com/

Über Mavenir

Mavenir gestaltet die Zukunft von Netzwerken und leistet Pionierarbeit bei fortschrittlichen Technologien. Im Mittelpunkt steht die Vision eines zentralen, softwarebasierten automatisierten Netzwerks, das auf jeder Cloud läuft. Als branchenweit einziger Anbieter von End-to-End- und Cloud-nativer Netzwerksoftware konzentriert sich Mavenir darauf, die Art und Weise, wie die Welt sich vernetzt, zu verändern. Das Unternehmen treibt die Transformation von Software-Netzwerken für mehr als 250 Kommunikationsdienstleister in über 120 Ländern voran, die mehr als 50 % der weltweiten Endkunden bedienen. Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210629006066/de/

Pressekontakt:

Aniruddha Basu

L&T Technology Services Limited

E-Mail: Aniruddha.Basu@LTTS.com



Tel.: +91 80 67675707

Pressekontakt:

Rajesh Prothi

Absolute Factor

E-Mail: rajesh.prothi@absolutefactor.com



Tel.: +91 98102 09123