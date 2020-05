LINDE - Das ging flott!

PLC - WKN: A2DSYC - ISIN: IE00BZ12WP82 - Kurs: 166,450 € (XETRA)

Das Fazit der jüngsten (Pfeil türkis im Chart) GodmodePRo-Betrachtung vom vergangenen Montag ("LINDE - Zahlen bringen keine Impulse") lautete wie folgt: "Die Linde PLC-Aktie probiert sich seit gut einem Monat, den EMA200 im Tageschart nachhaltig zu überwinden. Dies ist trotz einer starken Erholung am Gesamtmarkt bislang nicht gelungen, die Aktie gehörte zu den Underperformern in den vergangenen vier Wochen. Unterhalb des EMA200 ist der Weg des geringsten Widerstands kurzfristig erst einmal südwärts, hier ist ein Kursrückgang in den Bereich 159 bis 161 EUR zu präferieren, vorausgesetzt der EMA200 wird nicht per Tagesschluss überwunden".

Tradingziel erreicht

Nach der Analyse gab es noch einen Konsolidierungstag, bevor die Aktie dann am Mittwoch in den Sinkflug überging. Gestern wurde dann das avisierte Tradingziel auf der Unterseite ("Kursrückgang in den Bereich 159 bis 161 EUR") abgearbeitet und heute kann sich die Aktie ausgehend vom Kurszielbereich (Unterstützung !) schon wieder erholen.

Diese Erholung kann sich in den kommenden Tagen zeitlich und preislich noch weiter ausdehnen, vorausgesetzt, das gestrige Tief wird nicht mehr unterboten. Sollte der EMA200 überwunden werden winken sogar prozyklische Kaufsignale.

Linde Aktie (Chartanalyse Tageschart)

