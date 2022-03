Meta Platforms: Das Metaversum ist nicht der einzige Wachstumsmarkt!

Für die Aktie von Meta Platforms ist das Börsenjahr 2022 bereits jetzt ein sehr, sehr schwieriges. Der Jahresauftakt ist mit einem deutlich langsameren Wachstum bereits in Wasser gefallen. Jetzt dreht sich viel um die Frage, ob die Aktie nicht vielleicht zu preiswert ist.

Die fundamentale Bewertung mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis im niedrigen zweistelligen Bereich ist ein Indikator, der das womöglich bejaht. Aber es geht auch für Meta Platforms weiterhin darum, zurück in eine Wachstumsspur zu finden. Riskieren wir einen Blick darauf, warum das Metaversum nicht der einzige Wachstumsmarkt ist. Aber auch darauf, warum dieser „neue“ Markt ein zweischneidiges Schwert sein dürfte.

Meta Platforms: Nicht nur Metaversum, sondern Reels

Das Management von Meta Platforms setzt in Zukunft neben der Ausrichtung auf das Metaversum auf sogenannte Reels. Hinter dem Begriff stecken kurze Videoformate, die bei der jüngeren Generation immer beliebter werden. Der Erfolg von TikTok hat gezeigt, dass klassische soziale Medien zumindest im Moment links liegen gelassen werden. Und dass Bewegtbilder die Wachstumsmöglichkeit der Stunde sind.

Meta Platforms möchte daher in Zukunft vermehrt auf Reels setzen und gibt den Contentern ein Werkzeugköfferchen mit Tools, um diese Reels besser erstellen zu können. Gleichzeitig schafft man mit einer Investition von einer Milliarde US-Dollar für Top-Contenter reichlich Motivation, um diese Formate herzustellen, die für den US-Tech-Konzern jedoch nicht direkt ein Wachstumstreiber sind.

Das Management von Meta Platforms führt nämlich weiter aus, dass die Reels im Vergleich zur klassischen Anzeige im Newsfeed weniger lukrativ seien. Allerdings handelt es sich dabei um das am stärksten wachsende Segment im sozialen Bereich. Entsprechend können wir es mittelfristig als strategischen Imperativ sehen, diesen Bereich weiter auszubauen.

Zweischneidiges Schwert

Die Reels sind für Meta Platforms ein zweischneidiges Schwert, weil man diesen Trend eben nicht mitgegründet hat. TikTok ist hier der Platzhirsch. Zwar ist Facebook alleine gemessen an der Netzwerkgröße immer noch eine Macht. Auch Instagram und WhatsApp sind in einem größeren Kontext gigantische Größen. Aber der Trend ist zunächst am führenden sozialen Netzwerk und dem Ökosystem vorbeigezogen. Jetzt gilt es, sich trotzdem noch einen Anteil am Kuchen zu sichern und zu wachsen.

Perspektivisch kann der Ausflug in das Metaversum dieses Versäumnis ausgleichen. Insgesamt gilt, dass es positiv ist, wie groß die Möglichkeiten selbst heute noch zu sein scheinen. Reels sind nun jedenfalls das, worauf sich der Social-Network-Konzern mittelfristig konzentrieren sollte. Ehe man im Metaversum wieder führend und vorangehend mit dabei ist.

Mit einem Aktienkurs von 177 Euro gibt es die Aktie von Meta Platforms noch immer mit einem Discount von ca. 45 %. Ob das ausreichend und attraktiv genug ist, ist eine andere Frage: Positiv ausgedrückt sind Möglichkeiten und ein starkes Ökosystem als Qualitätskriterien jedenfalls noch vorhanden.

Foto: Facebook