Moody‘s erweitert Flaggschiff-Plattform Moody‘s CreditView um ESG-Expertise

Moody‘s hat seine führende Forschungs-, Daten- und Analyseplattform für Kreditmarktexperten, Moody‘s CreditView, um ein breites Spektrum an Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG) und Klimarisikoanalysen ergänzt. Die Erweiterung von Moody‘s CreditView ist Teil der Anstrengungen von Moody‘s, dem Markt eine umfangreiche, integrierte Suite an ESG-Lösungen bereitzustellen, und eine Reaktion auf das Feedback der Benutzer, das den zunehmenden Stellenwert extrafinanzieller Faktoren und Analysen bei der Beurteilung des Risikoprofils eines Emittenten widerspiegelt.

Benutzer von Moody‘s CreditView können ab sofort auf Ressourcen der Moody‘s-Tochterunternehmen Vigeo Eiris (VE), einem weltweit führenden Anbieter von ESG-Daten und -Tools, und Four Twenty Seven, einem Pionier im Bereich der Bewertung von Klimarisiken, zugreifen. Zu den VE-Inhalten gehören Nachhaltigkeitsberichte von Unternehmen und Staaten sowie ESG-Scores und Branchenberichte. Außerdem können Benutzer die Scores von Four Twenty Seven zu physischen Klimarisiken für Unternehmen und US-amerikanischen Gemeinden aufrufen.

„Die Erweiterung von Moody‘s CreditView folgt auf unseren Entschluss, den Marktteilnehmern aussagekräftige Leistungskennzahlen und Einblicke anzubieten, die dazu beitragen, die strategische Widerstandsfähigkeit, einen verantwortungsbewussten Kapitalismus und die Ökologisierung der Wirtschaft voranzubringen“, so Andrea Blackman, Global Head ESG Solutions, Moody‘s.

Zum Angebot von Moody‘s CreditView gehören weiterhin die Kreditratings und Analysen von Moody‘s Investors Service (MIS), die wesentliche ESG-Bewertungen systematisch integrieren, sowie MIS-Forschung und -Tools wie Kreditgutachten, Heat Maps für Umwelt- und Sozialrisiken, Corporate Governance Assessments und Carbon Transition Assessments, die eine verbesserte Transparenz im Hinblick auf die Auswirkungen von ESG- und Klimafaktoren auf den Kreditmarkt schaffen.

„Durch die Erweiterung von Moody‘s CreditView werden eine Fülle von ESG- und Klimaressourcen zu einer einzigen praktischen Lösung kombiniert, um Kunden dabei zu helfen, bessere Entscheidungen zu treffen“, kommentiert Gus Harris, Executive Director bei Moody‘s Analytics (MA). „Wir werden die Moody‘s CreditView-Plattform auch künftig weiter verbessern, indem wir unsere ESG-Ressourcen und unsere Abdeckung aktiv erweitern.“

ÜBER MOODY‘S ESG SOLUTIONS

Moody‘s ESG Solutions Group ist eine Geschäftssparte der Moody‘s Corporation, der die wachsende weltweite Nachfrage nach Daten zu ESG und Klimarisiken bedient. Die Gruppe nutzt die Daten und Expertise von Moody‘s in den Bereichen ESG, Klimarisiken und nachhaltige Finanzen und stellt gemeinsam mit Moody‘s Investors Service (MIS) und Moody‘s Analytics (MA) eine umfassende, integrierte Suite an ESG- und Klimarisikolösungen bereit, die ESG-Scores, Analysen, Nachhaltigkeitsratings und Sustainable Finance Reviewer/Zertifizierer-Dienstleistungen umfasst.

Für weitere Informationen besuchen Sie Moody‘s ESG & Climate Risk Hub unter www.moodys.com/esg

Nähere Informationen zu Moody‘s CreditView finden Sie unter: www.moodys.com/moodyscreditview

