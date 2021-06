Moody’s startet die Videoreihe Moody’s Moments, die Einblicke in die Unternehmensstrategie bietet

Die Moody’s Corporation (NYSE:MCO) hat heute den Start von Moody’s Moments bekannt gegeben - einer neuen Videoreihe für Aktionäre von Moody’s sowie andere Interessensvertreter, die Einblicke der Geschäftsführung von Moody‘s in die Unternehmensentwicklung als globales integriertes Risikobewertungsunternehmen bietet.

Die Videoreihe Moody’s Moments ist eine Initiative des Moody’s Investor Relations Team und auf der neu eingerichteten Moody’s Investor Relations Website abrufbar. In der Reihe werden verschiedene Führungskräfte aus dem gesamten Unternehmen zu Wort kommen.

Im Eröffnungsvideo betont Rob Fauber, Präsident und CEO von Moody’s, die Schlüsselkomponenten und Triebkräfte der Strategie von Moody's sowie Bereiche des strategischen Fokus und andere Kernpunkte für Investoren. Fauber erörtert zudem seine strategischen Prioritäten als CEO und legt die Schlüsse dar, die er aus der Pandemie zieht.

Um sich die Moody’s Moments anzusehen, gehen Sei auf https://ir.moodys.com/moodysmoments/.

ÜBER MOODY’S CORPORATION

Moody’s (NYSE:MCO) ist ein global aufgestellter Risikobewerter, der Unternehmen in die Lage versetzt, bessere Entscheidungen zu treffen. Die Daten, analytischen Lösungen und Erkenntnisse des Unternehmens unterstützen Entscheidungsträger in ihren Bemühungen, Gelegenheiten aufzuspüren und Risiken aus Geschäften mit anderen zu managen. Wir sind davon überzeugt, dass mehr Transparenz, fundiertere Entscheidungen und ein gerechter Zugang zu Informationen den Weg hin zu gemeinsamem Fortschritt freimachen. Mit über 11.500 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern verbindet Moody’s internationale Präsenz mit lokaler Kompetenz und über einem Jahrhundert Erfahrungen in den Finanzmärkten. Weitere Informationen erhalten Sie unter moodys.com/about.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

