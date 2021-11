MORPHOSYS - Ein kleiner Hoffnungsschimmer!

MorphoSys AG - WKN: 663200 - ISIN: DE0006632003 - Kurs: 39,820 € (XETRA)

Die MorphoSys-Aktie hat es in den vergangenen Monaten regelrecht zerlegt und das nicht ohne Grund, wie jüngst Brancheninsider und Analyst Bastian Galuschka (Der COO geht, die Probleme bleiben) festgestellt hat. Heute fällt die Aktie erneut auf, jedoch nicht negativ. Mit einem Plus von knapp 6 % führt sie momentan die Gewinnerliste im TecDAX an. Eine Entwicklung, die kurzfristig positiv stimmt. Der jüngste Rückfall auf ein neues Jahrestief wird direkt und schwungvoll gekontert. Damit besteht kurzfristig die Möglichkeit einer Erholung in Richtung des zentralen Widerstands beginnend ab ca. 43 EUR. Dort beginnen jedoch die charttechnischen Probleme für MorphoSys. Die dortige Hürde und die anschließend folgende Abwärtstrendlinie müssten nachhaltig überwunden werden, um auch mittelfristig wieder für ein wenig mehr Optimismus zu sorgen. Ein Unterfangen, welches zwar gelingen kann, momentan aber sehr spekulativ ist. So könnte ein Tagesschlusskurs unterhalb von 37,10 EUR die Hoffnungen der Bullen schnell wieder zerstören.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)