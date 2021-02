Myanmars Militär geht verschärft gegen Proteste vor - Warnschüsse der Polizei

(Reuters) - In Myanmar geht die Militärführung verschärft gegen Demonstranten vor, die weiterhin gegen den Putsch vor einer Woche protestieren.

Die Polizei setzte am Dienstag Wasserwerfer ein und gab Warnschüsse in die Luft ab, als sich in der Hauptstadt Naypyitaw Menschen trotz des Verbots den vierten Tag in Folge versammelten. Auch in anderen Städten gab es Proteste. Die Behörden hätten die Zonen ausgeweitet, in denen Demonstrationen verboten seien, teilte die Informationsabteilung des Militärs per Facebook mit. Versammlungen von mehr als fünf Personen sind in der Handelsmetropole Yangon und in Naypyitaw untersagt, ebenso in einigen Städten in der Region Magwe sowie in den Bundesstaaten Kachin, Kayah, Mon und Shan.

Das einflussreiche Militär hatte am 1. Februar geputscht. An diesem Tag hätte das im November gewählte Parlament zu seiner ersten Sitzung zusammenkommen sollen. Das Militär hat das Wahlergebnis, nach dem die Nationale Liga für Demokratie (NLD) der De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi haushoch gewonnen hatte, nicht akzeptiert.