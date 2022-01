NESTLÉ - Bullen noch weiter im Vorteil

Nestlé S.A. - WKN: A0Q4DC - ISIN: CH0038863350 - Kurs: 121,480 Fr (SIX)

Die Aktien von Nestlé konnten in den letzten Tagen knapp unter der 130,00 CHF -Marke ein neues Allzeithoch markieren. Doch dieser Ausflug über das alte markante Hoch, welches damals knapp unter 125,00 CHF lag, war nur von kurzer Dauer. Der EMA50 im Tageschart bei 123,00 CHF hätte für eine Stabilisierung sorgen solle. Doch diese Durchschnittslinie wurde in der vergangenen Woche mit einer deutlich schwarzen Kerze unterschritten. Ende letzter Woche gab es einen „Touchdown“ an der 120,00 CHF -Marke. Gestern schlossen die Wertpapiere trotz allgemein schwächeren Aktienmärkten leicht im Plus.

Charttechnischer Ausblick

Durch den Rückfall unter den EMA50 im Tageschart ist ein Schwächesignal entstanden. Doch noch können die Bullen, ohne große Kraft aufzubringen, dieses wieder drehen. Doch dafür darf der Titel nicht unter diese Marke von 117,00 CHF fallen. Solange die massive Unterstützungszone um die 200-Tage-Linie bei 117,00 hält, stehen die Chancen sehr gut, dass sich die Aufwärtsbewegung zeitnah fortsetzen kann. Ein Test dieser Durchschnittslinie mit einem massiven Reversal wäre sogar extrem bullisch. Ein weiteres bullisches Signal würde nach einem Anstieg über 125,00 CHF entstehen.

Fazit: Erst ein nachhaltiger Rückfall unter die 200-Tage-Linie würde das sehr trendstarke Chartbild deutlich eintrüben. In diesem Fall würde ein Rückfall bis 110,00 CHF oder tiefer drohen.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bernd Senkowski, Technischer Analyst)