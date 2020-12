Neue Website gibt Einblicke in unsere Handwerkskunst (Craftsmanship)– Yamaha Motor

Die neue Craftsmanship-Website von Yamaha Motor wurde gestartet, um der Welt die ausgefeilten Techniken sowie die kunstfertigen Augen, Hände und Köpfe der Meister zu zeigen, die in den Produktionsfabriken von Yamaha Motor arbeiten. Auf der Website werden verschiedene Bereiche vorgestellt, in denen die „unlogisch erscheinenden, aber unschätzbaren“ zusätzlichen Schritte unserer Handwerker dazu beitragen, dass wir unseren Kunden das bestmögliche Produkt liefern.

„Unsere Standorte in Monozukuri basieren auf der Idee, sich an Produktionsmethoden zu orientieren, die auf Logik basieren“, erklärt ein Geschäftsführer einer der Motorradfabriken von Yamaha. „Gleichzeitig – und dies mag widersprüchlich erscheinen – haben wir eine geschätzte Tradition, unlogische zusätzliche Schritte zu unternehmen, um unseren Produkten den Mehrwert zu verleihen, der Yamaha so einzigartig macht. Mit anderen Worten, diese zusätzlichen Schritte sind Ausdruck der Handwerkskunst, die man an Produktionsstandorten in der gesamten Yamaha Motor-Gruppe findet.“

Was genau sind diese „unlogisch erscheinenden, aber unschätzbaren“ zusätzlichen Schritte? Ein Beispiel ist das Atelier zum manuellen Aufsprühen von Farbe in einer Lackiererei, in der Aufgaben zunehmend automatisch von Robotern erledigt werden. Andere umfassen das Polierverfahren, das verwendet wird, um das schöne feine Finish auf Aluminium-Kraftstofftanks zu erzielen, den Zellherstellungsbereich, in dem ein einzelner Handwerker einen gesamten Motor zusammenbaut, und die innovative Messmethode, die entwickelt wurde, um eine höhere Maßpräzision mit Gussformen sicherzustellen. Es sind diese zusätzlichen Details in jeder Phase des Produktionsprozesses, die den Stolz und das besondere Gespür jedes Spezialisten in unsere Produkte einfließen lassen.

Darüber hinaus schätzen wir unsere Arbeitsplatzkultur, die Tradition mit Innovation verbindet, und sorgen dafür, dass unsere hart erarbeiteten Fähigkeiten und bewährten Technologien an die nächste Generation weitergegeben werden. Wir freuen uns über die Herausforderung, immer schönere und qualitativ hochwertigere Produkte zu kreieren und die Suche nach echten Verbesserungen und größeren Fortschritten als Teil unseres unerschütterlichen Engagements für unsere Handwerkskunst zu genießen. Weil die Lieferung des bestmöglichen Produkts an die Kunden im Mittelpunkt unseres Handelns steht.

