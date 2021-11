NUTANIX - Alles oder nix!

Nutanix ist ein US-Cloud-Unternehmen, spezialisiert auf Multicloud-Lösungen und Datenzentren. Gestern berichtete das Unternehmen nach Börsenschluss über die Zahlen des ersten Quartals 2021/22. Diese fielen über dem Marktkonsens aus. Der Umsatz stieg verglichen mit dem Vorjahrsquartal um 21 % auf 378,5 Mio. Der Quartalverlust belief sich auf 0,22 USD je Aktie. Analysten hatten mit Erlösen von nur 367 Mio. USD gerechnet und einen deutlichen höheren Verlust von 0,34 USD je Aktie erwartet.

Auch der Ausblick für das laufende Quartal fiel positiv aus. CEO Rajiv Ramaswami stellt Erlöse zwischen 400 und 410 Mio. USD in Aussicht. Auf Gesamtjahressicht soll der Umsatz eine Spanne zwischen 1,615 und 1,630 Mrd. USD erreichen. Das liegt über dem bisherigen Konsens. In der zweiten Jahreshälfte 2022 will das Unternehmen auf Cashflow-Ebene schwarze Zahlen schreiben. Gewinne erwarten Analysten unter dem Strich aber nicht vor dem Jahr 2024. Das KUV der Aktie von 4,7 ist für ein Cloud-Unternehmen absolut im Rahmen.

Aus charttechnischer Sicht dreht der Tech-Titel in der laufenden Woche auf dem Supportcluster aus Zwischentief bei 32,55 USD, EMA200 Woche bei 32,30 USD und Aufwärtstrendvariante seit September 2021 wieder nach oben. Bleibt es bei der Wochenkerze, dürfen die Bullen vom Start einer neuen Aufwärtswelle träumen, zumal das letzte Hoch dreiwellig aussah und Bestandteil einer überschießenden Korrekturwelle gewesen sein könnte.

Absicherungen sollten auch angesichts des Marktumfeldes eng gefasst werden. Gemessen am Wochentief ist ein Risiko von knapp 10 % für einen solchen Tech-Titel aber absolut bezahlbar.

Fazit: Die Nutanix-Aktie ist kein Outperformer. Das Potenzial des Unternehmens ist aber ohne Frage vorhanden, die Bewertung im Rahmen. Antizykliker sichern Positionen im Bereich des Wochentiefs ab.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 1,31 1,39 1,60 Ergebnis je Aktie in USD -4,48 -5,01 -1,01 Gewinnwachstum - - KGV - - - KUV 5,8 5,4 4,7 PEG neg. 0,4 *e = erwartet

Nutanix-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)