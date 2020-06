onvista Mahlzeit: Dax tanzt am Hexensabbat locker in die Höhe – Spotify, Deutsche Bank, Lufthansa und Markus Braun schmeißt das Handtuch!

Am großen Verfallstag an den Börsen kann es immer mal wieder sein, dass die Kurse verrückt spielen. Heute scheint das nicht der Fall zu sein. Seit Handelsbeginn klettert der Dax in kleinen Schritten weiter nach oben. Auch der neuerliche Kursverfall bei Wirecard hält den deutschen Leitindex heute nicht auf.

Nach über 60 Prozent im Donnerstag steht die Aktie des Bezahldienstleisters aus Aschheim auch heute wieder unter Druck. Die Betrugsvorwürfe scheinen sich zu verdichten und erneut nähert sich der Kurs einem Verlust von 50 Prozent. Das bleibt eigentlich nur noch ein Urteil zu der Aktie übrig.

