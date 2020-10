2 Stunden

*1: Texcell ist ein globales Auftragsforschungsinstitut, das sich auf Virustests, virale Clearance, Immunprofilierung sowie F&E oder GMP-Cellbanking für Ihre F&E-, GClP-, GLP- und GMP-Projekte spezialisiert hat.

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung und Wurzeln im Pasteur-Institut in Paris verfügt Texcell über eine seit langem anerkannte Expertise in der Durchführung von Virustests mit einer breiten Palette von Protokollen für den Nachweis von Fremdstoffen.

Texcell ist der erste Spin-off des 1997 gegründeten Pariser Pasteur-Instituts.

*2: Hauptveröffentlichungen zu Verifizierungsfällen

- 12. Mai, 2009:Positive Auswirkungen von geladenen Wasserpartikeln auf Viren, Bakterien und landwirtschaftlichen Chemikalien wurden verifiziert.

- 20. Oktober, 2009: Der neue Grippevirus-Hemmeffekt von geladenen Wasserpartikeln wurde verifiziert.

- 20. Februar, 2012:Unterdrückungseffekt von geladenen Wasserpartikeln auf Haustierallergene, Bakterien, Pilze und Viren wurde verifiziert.

- 16. Januar 2014:Elektrostatisch zerstäubte Wasserpartikel in Nano-Größe zersetzen effektiv PM2,5-Komponenten und hemmen das Wachstum von Pilzen, die sich an gelbem Sand anlagern.

*3: 26. Januar 2012: Die virusunterdrückende Wirkung von geladenen Wasserpartikeln wurde durch den Virus-Clearance-Test verifiziert. In Zusammenarbeit mit der Charles River Biopharmaceutical Services GmbH, einer deutschen Prüforganisation, verifiziert.

Über Panasonic

Panasonic ist weltweit führend in der Entwicklung unterschiedlicher Elektroniktechnologien und -lösungen für Kunden in den Sparten Unterhaltungselektronik, Wohnungsbau, Automobil und B2B. Das Unternehmen, das im Jahr 2018 sein 100-jährigesBestehen feierte, expandierte weltweit und betreibt heute 528 Tochtergesellschaften und 72 verbundene Unternehmen weltweit, die für das am 31. März 2020 endende Geschäftsjahr einen konsolidierten Nettoumsatz von 7,49 Billionen Yen verzeichneten. Das Unternehmen setzt seine Technologien für die Schaffung eines besseren Lebens seiner Kunden und einer besseren Welt ein und strebt nach neuen Werten durch bereichsübergreifende Innovationen.

https://www.panasonic.com/global.

