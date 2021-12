Präsidentenwahlen in Libyen abgesagt - Friedensprozess in Gefahr

Tripolis (Reuters) - In Libyen hat das Parlament die für Freitag geplanten Präsidentenwahlen abgesagt.

Einen neuen Termin nannte der Wahlausschuss des Parlaments am Freitag nicht. Die für Heiligabend geplanten Wahlen unter Aufsicht der UN sollten das Chaos in dem von bürgerkriegsähnlichen Kämpfen zerrissenen Land beenden. Mit der Absage der Abstimmung gerät der Friedensplan der Vereinten Nationen (UN) ins Wanken und die Zukunft der Übergangsregierung in Zweifel.

Erstmals wurde nun offiziell eine Verschiebung der Wahlen bestätigt, die sich bereits seit längerem abzeichnete. Rivalisierende Kandidaten und politische Gruppierungen beschuldigten sich gegenseitig, den Wahlprozess zu blockieren oder zu manipulieren. Die Wahlen gelten als wichtiger Schritt in den Bemühungen, eine neue politische Führung zu installieren, deren Legitimität weithin akzeptiert wird. Seit dem Sturz des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 herrscht Chaos in dem nordafrikanischen, an Erdöl reichen Land. 2014 spaltete es sich in eine östliche und eine westliche Kriegspartei.

Im März wurde eine Übergangsregierung eingesetzt, um das Land bis zu den Wahlen zu führen. Am Mittwoch erklärte der Wahlausschuss des Parlaments, das Mandat der Regierung werde am Freitag auslaufen.