PROSIEBENSAT.1 - Jetzt heißt es: Alles oder nichts!

Die langfristig schwache ProSiebenSat.1-Aktie erholt sich wieder deutlich von den Kurseinbrüchen im Juni und Juli. Dabei kam es Anfang September zu einem deutlichen Kursanstieg in den Bereich des EMA200. Seit drei Wochen hält sich das Papier nun auf erhöhtem Niveau, die jüngsten Kursturbulenzen am Markt hatten wenig Auswirkungen auf den Aktienkurs. Mit dem freundlichen Wochenstart springt der Wert jetzt wieder an einen wichtigen Widerstandsbereich hinauf. Hier könnte sich die Marschrichtung für die kommenden Wochen entscheiden. Sollte man an dem Widerstandsbereich lieber aussteigen oder sogar shorten oder doch auf einen Ausbruch nach oben hoffen?

Wie man die Aktie handeln könnte, ist in der jüngsten PLUS-Analyse des Kollegen Johannes Büttner beschrieben:

PROSIEBENSAT.1 - Mediaset treibt die Bullen an

ProsiebenSat1 Aktie

