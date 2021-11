Pyramid Analytics erreicht im „BARC BI & Analytics 22 Report“ die Kategorie große/unternehmensweite Implementierungen

Die umfassende jährliche Umfrage unter Anwendern von BI- und Analysesoftware hebt die Leistungsfähigkeit und den Nutzen der Pyramid Decision Intelligence Plattform in Großinstallationen hervor

Pyramid Analytics gab heute bekannt, dass das BARC (Business Application Research Center), ein führendes europäisches Analystenunternehmen, die Decision Intelligence Platform von Pyramid in die Kategorie große/unternehmensweite Implementierungen aufgenommen hat. Pyramid erhielt in The BI & Analytics Survey 22 40 „Top Rankings“ (1. Platz) und 87 „Leading Positions“ (Platzierung in den Top 22–33 % oder Top-2-Produkte in den 6 Vergleichsgruppen). Basierend auf einer Stichprobe mit 2.478 Umfrageantworten bietet der BARC-Bericht ein einzigartiges Maß an Nutzerfeedback zu 30 führenden BI-Lösungen (Business Intelligence). BARC ist eines der führenden europäischen Analyseunternehmen für Unternehmenssoftware mit Schwerpunkt auf den Bereichen Daten, Business Intelligence und Analytik (ABI).

Wichtige Punkte:

100 Prozent der befragten Kunden würden Pyramid Analytics weiterempfehlen.

der befragten Kunden würden weiterempfehlen. 97 Prozent der Nutzer beurteilen die Funktionalität von Pyramid zur Erstellung von Dashboards als hervorragend oder gut und liegen damit 82 Prozent über der durchschnittlichen Bewertung.

der Nutzer beurteilen die Funktionalität von Pyramid zur Erstellung von Dashboards als hervorragend oder gut und liegen damit 82 Prozent über der durchschnittlichen Bewertung. 91 Prozent der Nutzer bewerten den Support von Pyramid Analytics als hervorragend oder gut . Dies ist ein starker Kontrast zu nur 65 Prozent für ein durchschnittliches BI-Tool.

der Nutzer bewerten den als . Dies ist ein starker Kontrast zu nur 65 Prozent für ein durchschnittliches BI-Tool. 88 Prozent der Nutzer bewerten das Preis-Leistungs-Verhältnis von Pyramid Analytics mit hervorragend oder gut ;deutlich höher als bei den 71 Prozent für durchschnittliche Tools.

der Nutzer bewerten das von Pyramid Analytics mit ;deutlich höher als bei den 71 Prozent für durchschnittliche Tools. Laden Sie den kostenlosen Bericht herunter.

BARC Net Assessment

„Es war wieder ein großartiges Jahr für Pyramid Analytics, das 40 Top-Platzierungen und 87 führende Positionen in den sechs Vergleichsgruppen erreicht hat. Besonders gut schnitt Pyramid im Vergleich zu seinen Konkurrenten in der Vergleichsgruppe Große/Unternehmensweite Implementierungen ab, in der die Hälfte der Top-Platzierungen erreicht wurde“, schreiben die Autoren des Berichts und fügen hinzu, dass „Pyramid-Kunden ganz klar vom Einsatz der Software profitieren. Wir haben die Kunden aufgefordert, den Erfüllungsgrad von 11 verschiedenen Geschäftsvorteilen zu bewerten. Pyramid hat bei fast allen diesen Vorteilen überdurchschnittliche Werte erzielt. Im Vergleich zu anderen Anbietern in der Umfrage konnten die Kunden von Pyramid besonders häufig Kosten senken, die Kundenzufriedenheit verbessern und die betriebliche Effizienz steigern.“

BARC kam zu dem Schluss, dass die Pyramid Analytics Decision Intelligence Platform in Bezug auf Einsatzmöglichkeiten, Anwendungsfälle, Funktionalität und Leistung die Anforderungen für unternehmensweite Implementierungen erfüllt; sie ist bestens geeignet, um ein breites Spektrum an BI- und Analyse-Anwendungsfällen sowie eine große Anzahl von Endnutzern in verschiedenen Rollen zu unterstützen; und sie ist imstande, Big Data zu handhaben, ohne kritische Faktoren wie Antwortzeiten bei Abfragen, flexiblen Self-Service und Benutzerfreundlichkeit zu beeinträchtigen.

Vollständige, integrierte Entscheidungsfindung (Decision Intelligence)

Nur die Decision Intelligence Platform von Pyramid vereint Datenaufbereitung, Geschäftsanalysen und Datenwissenschaft in einer einzigen, integrierten Plattform. Dadurch entfällt die Notwendigkeit zur Nutzung verschiedener Tools und die damit verbundenen Lizenzkosten sowie die Komplexität der Administration. Niedrigere Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership, TCO), schnelle Einführung und branchenweit führende Benutzerakzeptanz bedeuten eine schnellere Wertschöpfungszeit.

Die Pyramid Analytics Decision Intelligence Platform kann lokal, in einer privaten oder öffentlichen Cloud, in andere Apps von Original Equipment Manufacturers (OEM) und Independent Software Vendors (ISV) eingebettet oder über Managed Services Providers (MSP) bereitgestellt werden.

Stellungnahme des Kunden

„Eine leistungsstarke Plattform mit einer Vielzahl gut durchdachter, integrierter Merkmale und Funktionen. Schnell, modern und ausgereift, ohne kompliziert zu sein.“ Leiter des BI & Analytics Competence Center, Einzelhandelsbranche, >2.500 Mitarbeiter

„Ein ausgefeiltes Produkt, das von einem begeisterten und kompetenten Team unterstützt wird.“ CIO, Energiewirtschaft, >2.500 Mitarbeiter

„Ein großartiges Produkt. Flexibel und ausgezeichneter Self-Service [BI & Analytics].“ BI/Analytics Leader, Fertigungsindustrie, >2.500 Mitarbeiter

Zitate

Carsten Bange, Gründer und CEO, BARC: „Wenn Sie den Kauf eines BI-Produkts in Erwägung ziehen, sollten Sie unbedingt wissen, wie andere Benutzer und Unternehmen es einschätzen. Die BI & Analytics Survey 22 gibt Aufschluss darüber, was Endnutzer wirklich über die von ihnen verwendeten BI-Produkte denken. Die Beiträge der Kunden von Pyramid Analytics und unsere eigene Bewertung der ABI-Plattform zeigen, dass die Innovation weiter voranschreitet. Pyramid Analytics ist ein wachsender Anbieter mit einer zunehmenden Marktpräsenz. Wie die Ergebnisse in der BI & Analytics Survey 22 zeigen, ist das Produkt sehr wettbewerbsfähig. Es ist daher keine Überraschung, dass Pyramid Analytics im Wettbewerb um neue Aufträge eine hohe Gewinnquote aufweist. Ich bin gespannt, wie sich das Unternehmen im Laufe des nächsten Jahres entwickeln wird.“

Über die BI & Analytics Survey 22

Die BI & Analytics Survey 22 wurde von BARC von März bis Juni 2021 ausgeführt. Insgesamt beantworteten 2.487 Befragte weltweit einen Fragenkatalog zu ihrer BI- und Analysesoftware. Die Umfrage bietet einen Vergleich von 30 führenden Business-Intelligence-Tools anhand von 36 wichtigen Leistungskennzahlen wie Geschäftswert, Kundenzufriedenheit, Kundenerfahrung und Wettbewerbsfähigkeit. Weitere Informationen finden Sie unter www.bi-survey.com.

Über Pyramid Analytics

Die Decision Intelligence Platform von Pyramid Analytics ermöglicht es Unternehmen in allen Branchen, den Nutzen von Daten optimal zu nutzen. Dazu werden Datenaufbereitung, Geschäftsanalysen und Datenwissenschaften in einer einzigen Analytics- und Business Intelligence (ABI)-Infrastruktur vereint. Dank eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen Leistungsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit erhalten alle – von Geschäftsanwendern bis hin zu den erfahrensten Datenwissenschaftlern – in Echtzeit direkten Self-Service-Zugriff auf zuverlässige Daten aus beliebigen Bereichen oder Quellen, maßgeschneiderte Berichte und klare, umsetzbare Analysen. Zu den flexiblen Einsatzmöglichkeiten gehören lokale, Multi-Cloud- und Hybrid-Umgebungen. Vereinbaren Sie einen Termin für eine Demo.

Pyramid Analytics verfügt über Niederlassungen in globalen Innovations- und Geschäftszentren, darunter in Amsterdam, London, New York City (US-Hauptsitz) und Tel-Aviv, Israel. Unser Team ist auf der ganzen Welt zu Hause, denn Geografie sollte keine Barriere für Talente und Chancen sein. Weitere Informationen finden Sie unter Pyramid Analytics.

Die Pyramid Decision Intelligence Platform. Wissen, was als Nächstes kommt.

