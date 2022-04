Regeneron Pharmaceuticals Inc. – Wachstum sollte sich dank starker F&E-Pipeline weiter beschleunigen!

Werbung

Der US-Biotech-Konzern Regeneron Pharmaceuticals Inc. profitiert wie andere Schwergewichte aus dem Pharma- und Biotech-Sektor langfristig vom weltweiten Bevölkerungswachstum und der demografischen Entwicklung, da der Bedarf an modernen Behandlungs- und Therapieverfahren schwerwiegender Erkrankungen mit zunehmendem Alter weiter anzieht.

Regeneron Pharmaceuticals Inc. – Starkes Portfolio und chancenreiche Pipeline mit mehr als 30 Kandidaten!

Mit einer Marktkapitalisierung von knapp 75 Mrd. USD ist Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) einer der weltweit führenden Biotech-Unternehmen. Seit der Gründung im Jahr 1988 fokussiert sich der Biotech-Konzern auf die Entwicklung neuer Medikamente, wobei der Schwerpunkt vor allem auf den Bereichen Onkologie, Augenerkrankungen, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, hämatologischen Erkrankungen sowie Infektionskrankheiten liegt. Heute verfügt Regeneron Pharmaceuticals Inc. mit dem zur Behandlung von feuchter Makuladegeneration zugelassenen Augenpräparat Eylea, dem für Asthma und Neurodermitis zugelassenen Präparat Dupixient sowie dem Krebspräparat Liptayo über mehrere Blockbuster-Präparate, die dem Biotech-Konzern eine stabile Umsatzbasis und hohe Einnahmen bescheren. Daneben verfügt Regeneron Pharmaceuticals Inc. außerdem über eine Forschungs- und Entwicklungs-Pipeline mit über 30 Kandidaten, was mittelfristig enormes Potenzial verspricht.

Neue F&E-Verfahren sorgen für Erfolge bei der Suche nach neuen Medikamenten-Kandidaten!

Dass Regeneron Pharmaceuticals Inc. zu den weltweit erfolgreichsten Biotech-Unternehmen gehört, hat man vor allem neuen Ansätzen zur Wirkstoff-Entwicklung zu verdanken. Eine Schlüsselrolle spielt hier die entwickelte VelociSiute, welche mit verschiedenen Ansätzen die traditionelle Arzneimittelforschung beschleunigen soll. Ein wichtiger Bestandteil ist VelocImmune, womit mithilfe von immunisierten Mäusen humane monoklonale Antikörper hergestellt werden können. Die genetisch veränderten Antikörper lassen sich dadurch an das menschliche Immunsystem anpassen, womit das Risiko möglicher Nebenwirkungen deutlich minimiert werden kann. Dank VelociSiute war es etwa möglich das zur Behandlung von Covid19-Patienten zugelassene Präparat REGEN-COV gemeinsam mit dem Kooperationspartner Roche in Rekordzeit zu entwickeln.

Regeneron Pharmaceuticals Inc. überrascht mit Rekordergebnis im vierten Quartal – Eylea und Dupixent mit zweistelligen Zuwächsen!

Im vierten Quartal überzeugte Regeneron Pharmaceuticals Inc. mit einem Rekordergebnis. So konnte der Umsatz mit einem Anstieg von 104,3 % auf 4,95 Mrd. USD (Konsens: 4,47 Mrd. USD) mehr als verdoppelt werden. Bereinigt um den Umsatzanteil des Covid-19-Präparats REGEN-COV konnte der Gesamtumsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 17 % gesteigert werden. Auch beim Gewinn je Aktie konnten die Konsenserwartungen von 18,11 USD mit einem deutlichen Anstieg von 149 % auf 23,72 USD je Aktie klar übertroffen werden. Das starke Abschneiden hatte man einmal mehr der starken Absatzentwicklung bei den beiden Blockbuster-Medikamenten Dupixient und Eylea zu verdanken. Die mit Dupixent weltweit generierten Erlöse stiegen um 51 % auf 1,77 Mrd. USD an. Auch das Augenpräparat Eylea (Aflibercept) überzeugte erneut mit einem deutlichen Umsatzplus von 15 % auf 1,55 Mrd. USD.

Onkologie-Präparat Libtayo verspricht enormes Wachstumspotenzial

Auch mittelfristig dürfte Regeneron Pharmaceuticals Inc. gute Chancen haben, seinen Wachstumskurs in den kommenden Jahren weiter fortzusetzen. In diesem Zusammenhang ruhen die Hoffnungen der Analysten vor allem auf dem Onkologie-Präparat Libtayo, das man gemeinsam mit dem französischen Pharmakonzern Sanofi entwickelt. Libtayo ist bereits in der EU u.a. für die Behandlung von Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Basalzellkarzinom, einer seltenen Form von Hautkrebs, zugelassen. Zuletzt konnte Regeneron Pharmaceuticals Inc. mit weiteren positiven Nachrichten zu Libtayo aufwarten. So erhielt man von der kanadischen Gesundheitsbehörde die Zulassung für eine vierte Behandlung bei erwachsenen Patienten mit Gebärmutterhalskrebs. Derzeit laufen bei Libtayo klinische Studien für die Behandlung von Patienten mit fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) in Kombination mit einer Chemotherapie. Gelingt hier der Durchbruch, könnte Libtayo Analysten zufolge zum nächsten Blockbuster im Portfolio von Regeneron Pharmaceuticals Inc. avancieren, wobei man dem Präparat im Falle einer Zulassung in dieser Indikation jährliche Umsatzerlöse von mehr als 1 Mrd. USD zutraut.

