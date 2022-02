Roku-Aktie: Blitz-Crash nach Q4-Schock – übertreibt der Markt?!

Die Roku-Aktie hat nach Handelsschluss am Donnerstag frische Quartalszahlen präsentiert. Ein wohl mit Spannung erwartetes Zahlenwerk. Aber auch eines, das erneut reichlich Bewegung in die Aktie des Streaming-Anbieters und Plattformbetreibers gebracht hat.

Wobei sich die Korrektur beziehungsweise der Crash weiter ausgebaut hat. Die Roku-Aktie korrigierte im nachbörslichen Handel um sage und schreibe 22,4 % auf lediglich 112,32 US-Dollar. Damit dürfte ein dreistelliges Kursniveau in Euro fallen.

Ob das übertrieben ist? Blicken wir auf Zahlen, Prognosen und fundamentale Bewertung. Sowie darauf, was Foolishe Investoren zur langfristigen Strategie wissen sollten.

Roku-Aktie: Die „schlechten“ Q4 -Zahlen im Blick

Die Quartalszahlen, die das Management der Roku-Aktie vorgelegt hat, sind zwar nicht rekordverdächtig, was sich abgezeichnet hat. Aber auch nicht so schlecht, dass sie für meinen Geschmack eine derartige Strafe verdient hätte. Hier einige wesentliche Details.

Der Umsatz kletterte im vierten Quartal um 33 % auf 865,3 Mio. US-Dollar. Wobei es erneut ein überproportionales Plattformwachstum von 49 % und ein rückläufiges Hardwaregeschäft mit einem Minus von 9 % gewesen ist, was diesen Mix bildet. Ein Nettoergebnis von 23,7 Mio. US-Dollar krönt dieses Zahlenwerk und hat die Prognose mit einem Ergebnis je Aktie von 0,17 US-Dollar sogar übertroffen.

Insbesondere das Wachstum der Roku-Aktie bei den nicht finanziellen Kennzahlen lässt sich sehen. So kletterte die Anzahl aktiver Accounts auf 60,1 Mio., was endlich wieder ein stärkeres Wachstum bedeutete. Mit 19,5 Mrd. Streaming-Stunden hat es einen Rekordwert bei dieser Kennzahl gegeben. Besonders entscheidend: Die durchschnittlichen Umsätze je Nutzer kletterten auf 41,03 US-Dollar, was einem marginalen Plus im Vergleich zum Vorquartalswert von 40,10 US-Dollar entsprochen hat. Hier hätte mehr kommen können.

Insgesamt sehe ich bei der Roku-Aktie jedoch ein solides Quartal mit Wachstum an vielen Fronten. Das Ökosystem ist größer geworden, die Nutzerbasis erneut besser monetarisiert, wobei die Umsätze im Advertising-Geschäft wohl um 67 % gewachsen sind. Auch die Nutzung war solide. Für das erste Quartal rechnet das Management mit einem Umsatzwachstum von 25 % im Jahresvergleich, vielleicht ist auch das eine Baustelle. Aber das Management spricht noch von mehrjährigen Wachstumsmöglichkeiten und dem Investieren in drei Möglichkeiten der Monetarisierung. Wobei insbesondere die digitale Werbung für meinen Geschmack noch viel Potenzial besitzt.

Nervosität und Wachstumswert abstrafen …?!

Der Crash der Roku-Aktie ist für mich bezeichnend für die aktuelle Marktlage. Es zeigt ein weiteres Mal die Nervosität der Marktteilnehmer, was selbst kurzfristige Einblicke in Zahlenwerke und Prognosen angeht. Damit hat die Aktie jetzt ca. 77 % ihres Wertes seit dem Rekordhoch eingebüßt. Inzwischen beläuft sich das Kurs-Umsatz-Verhältnis auf deutlich normalere bis günstige 6, was durchaus alles andere als teuer ist.

Vielleicht ist das Wachstum jetzt etwas schwächer nach der Pandemie, das ist abzusehen gewesen. Mit einem mehrjährigen Wachstumskurs und der Chance, zu expandieren, profitabel zu werden und ein digitales Werbegeschäft zu etablieren, existieren viele, viele Möglichkeiten, um den Markt langfristig zu schlagen.

Der Artikel Roku-Aktie: Blitz-Crash nach Q4-Schock - übertreibt der Markt?! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Roku. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Roku.

Foto: The Motley Fool