S&P 500 Index: Welle zwei in voller Ausprägung!

Seit dem ersten Crash-Peak aus Anfang dieses Jahres befinden sich die Märkte rund um den Erdball im Korrekturmodus, daran ändert auch nichts die anschließende Erholungsbewegung, wie am Beispiel des S&P 500 Index zuletzt zu sehen war. Aktuell befindet sich der Index in der zweiten Verkaufswelle, die noch viel tiefere Tiefs hervorbringen dürfte.

Bereits in der letzten technischen Besprechung zum S&P 500 Index vom 18. Februar 2022 wurde nach dem Abpraller vom vorausgegangenen Seitwärtstrend eine Korrekturfortsetzung mit neuerlichen Jahrestiefs favorisiert, diese deuten sich durch die Verluste der letzten Tage in rasender Geschwindigkeit an.

Weiterhin gelten die Niveaus bei 4.056 und 3.937 Punkten als Ziele in der zweiten Korrekturwelle, anschließend muss die Sachlage erneut bewertet werden. Eine schnelle Aufhellung des Chartbildes dürfte unter diesen Umständen jedoch nicht gelingen.

Ein Alternativszenario sieht dagegen eine Rückkehr mindestens über einen Punktestand von 4.407 Zählern vor, erst dann dürften die Zwischenhochs aus Anfang Februar bei 4.590 Punkten angesteuert werden. In ernsthaft bullisches Fahrwasser würde der S&P 500 Index dagegen erst oberhalb der Kursmarke von 4.595 Punkten zurückkehren.

S&P 500 Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 4.267 // 4.341 // 4.384 // 4.407 // 4.455 // 4.516 Punkte Unterstützungen: 4.222 // 4.164 // 4.121 // 4.056 // 3.983 // 3.917 Punkte

