S&P stuft PPC mit „stabilem“ Ausblick auf B hoch

Um zwei Stufen von CCC+ auf B heraufgestuft

Langfristiges Kreditrating allgemein von B- auf B heraufgestuft

Erhebliche Steigerung des EBITDA erwartet

In dem am 27. November 2020 veröffentlichten jährlichen Research-Update hat S&P das Stand-Alone-Kreditprofil (SACP) von PPC um zwei Stufen von CCC+ auf B heraufgestuft, was zu einer allgemeinen Heraufstufung des langfristigen Kreditratings von PPC von B- auf B führte.

Laut S&P bestätigt die Verbesserung des Standalone-Unternehmensratings von PPC um zwei Stufen, dass die strategische Neuausrichtung des Unternehmens und die verbesserten Fundamentaldaten des griechischen Energiemarktes dessen Wettbewerbsposition wesentlich verbessert haben, wodurch frühere Bedenken hinsichtlich der Liquidität und der langfristigen Nachhaltigkeit des Unternehmens verringert werden konnten.

Der „stabile“ Ausblick unterstreicht die Erwartung von S&P, dass PPC seinen Transformationsplan weiterhin erfüllen und eine solide Liquidität und verbesserte Gewinnmargen vorweisen wird. Der strategische Plan von PPC, den Stromerzeugungsmix so umzustellen, dass ein niedrigerer Kohlendioxidausstoß erzielt wird, verbessert die Wettbewerbsfähigkeit der Kraftwerke des Unternehmens und seine langfristigen Perspektiven.

Wie im Bericht erwähnt wird, erwartet S&P eine erhebliche Steigerung des EBITDA und eine Verbesserung der Bonitätsnoten vor dem Hintergrund einer höheren Rentabilität, da PPC die Schließung seiner Braunkohlekraftwerke beschleunigt und eine Verschiebung der Wettbewerbsposition hin zum Einzelhandelsmarkt vornimmt.

Sofia Dimtsa Corporate Affairs & Communications Director

PUBLIC POWER CORPORATION S.A. Tel.: +302105293038

Mobil: +306978778998

Fax: +30 2105241300

E-Mail: s.dimtsa@dei.com.gr