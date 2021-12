Skyline Development kündigt demnächst erscheinendes Tell-all-Video „The One Secrets“ von Nile Niami an

Niami gibt Aspekte seines Privatlebens preis und lässt hinter die Kulissen des Baus von „The One“ blicken

Skyline Development kündigte heute die bevorstehende Herausgabe des Tell-all-Videos „The One Secrets“ von Nile Niami an, die für nächsten Montag, den 27. Dezember um 17:55 Uhr PST auf der Website von The One Secrets geplant ist. Das Datum und die Uhrzeit der Veröffentlichung sind für Niami von besonderer Bedeutung und dazu wird es eine Erklärung geben.

Nach einer fünfmonatigen Funkstille ohne Interview oder Social-Media-Post ist Niami nunmehr bereit, der Welt mitzuteilen, was er gemacht hat und was sich wirklich hinter dem Bau von „The One“ verbirgt. Alle diejenigen, die denken, dass sie Niami kennen, werden über das, was er enthüllen wird, schockiert sein – Geheimnisse, von denen er glaubt, dass sie Milliarden Dollar wert sind.

The One Secrets wird erstmals veröffentlichte Informationen über sein Privatleben enthalten und beleuchten, was dazu geführt hat, das teuerste Haus in der urbanen Welt im letzten Jahrzehnt zu bauen.

The One Secrets kann am 27. Dezember um 17:55 Uhr PST auf The One Secrets angesehen werden.

Um ein Interview mit Nile Niami zu arrangieren und für sämtliche Presseanfragen wenden Sie sich bitte an Brooke Cockrell unter brooke@creativepitchgroup.com.

Über The One

The One ist eine 105.000 Quadratfuß große Luxusvilla in Bel-Air, die von Nile Niami entwickelt und von Paul McClean entworfen wurde. Das Haus beeindruckt mit 19 Schlafzimmern, 37 Badezimmern, einem Weinkeller mit 10.000 Flaschen, einem Nachtclub, fünf Schwimmbädern mit Wasserspielen, einem Kino für 32 Personen, einem Zigarrenzimmer, einer Dachterrasse, einem Putting-Green, einem Kosmetiksalon, einer Kegelbahn mit vier Bahnen und vielem mehr. Der Hof enthält mehrere Skulpturen, darunter eine Glasskulptur von Simone Cenedese.

