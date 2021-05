Niemand mag sie, in Deutschland ist sie insgesamt besonders hoch: Die Steuer. Steuerwektmeister Deutschland lässt es sich natürlich nicht nehmen deine Bitcoin-Kursgewinne zu besteuern. Allerdings nicht immer. So wird Bitcoin versteuert. Deutschlands Steuersystem: Übersicht In Deutschland gibt es etliche Steuern, von Einkommens-, über Umsatz-, Kapitalsertrags- bis hin zu Schaumweinsteuer. Gewinne aus Aktien und Etfs werden in Deutschland mit 25%...

The post So wird Bitcoin versteuert appeared first on CryptoTicker.

Weiterlesen