SoftServe erhält die Auszeichnung für „Lernen und Entwicklung“ bei den ATD Excellence in Practice Awards 2021

SoftServe, ein führendes digitales Kompetenz- und Beratungsunternehmen, gewann den Excellence in Practice Award in der Kategorie „Lernen und Entwicklung“ bei den Excellence in Practice Awards 2021 der Association for Talent Development (ATD). SoftServe wurde für das firmeninterne Lernzentrum, die SoftServe University, ausgezeichnet, die sich auf Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten für Mitarbeiter konzentriert, einschließlich der Erstellung und Durchführung von Schulungen.

„SoftServe hat sich zum Ziel gesetzt, eine Mitarbeiter-zentrierte Organisation zu schaffen, die es den Mitarbeitern ermöglicht, professionell zu wachsen und sich weiterzuentwickeln“, so Galyna Datsiv, AVP of Learning and Development bei SoftServe. „Unser firmeninternes Schulungs-Ökosystem innerhalb des integrierten Talentmanagement-Rahmenwerks ermöglicht es uns, die strategischen Geschäftsziele von SoftServe zu erreichen, indem sichergestellt wird, dass die Mitarbeiter qualifiziert sind und über die Erfahrung verfügen, die erforderlich ist, um in ihren Rollen erfolgreich zu sein, indem professionelle Schulungslösungen bereitgestellt werden.“

„Alle Lehrpläne der SoftServe University sind auf die Entwicklung und Bereitstellung von Schulungslösungen ausgerichtet, die auf den Anforderungen des Unternehmens, umfassenden Stellenbeschreibungen und Kompetenzmodellen basieren“, so Nataliya Kuba, Director of Center of Learning Excellence bei SoftServe. „Wir aktualisieren dieses Material kontinuierlich in enger Zusammenarbeit mit internen Fachexperten in unseren Kompetenzzentren, um den Schulungsbedarf effizient und zeitnah zu decken. In Übereinstimmung mit unserem Personalplan entwickeln wir häufig neue Methoden, um eine Pipeline von Einstiegskandidaten aufzubauen, die durch unsere Schulungslösungen einsatzbereit werden und letztendlich bei SoftServe anfangen.“

Die ATD Excellence in Practice Awards werden an Unternehmen mit Schulungspraktiken verliehen, die klare und messbare Ergebnisse bei der Erreichung der Organisationsziele geliefert haben, einen nachweislichen Bedarf erfüllen, angemessene Designwerte haben und mit anderen Initiativen zur Leistungsverbesserung in Einklang stehen. Diese Praktiken erzielen langfristige, nachhaltige Ergebnisse über den gesamten Prozess der Talententwicklung hinweg.

Die diesjährigen Auszeichnungen umfassten 140 Nominierungen in 13 Kategorien, darunter Karriereentwicklung, Kundendienstschulung, Vielfalt und Inklusion, integriertes Talentmanagement, Entwicklung von Führungskräften und Management, Lernen und Entwicklung, Onboarding und Vertriebsförderung. Von allen Einsendungen wurde die Marke entfernt, um sicherzustellen, dass die Meinung der Preisrichter nicht durch Voreingenommenheit oder internationale Wiedererkennung beeinflusst wird. Die Gewinner des Excellence in Practice Award werden während der ATD 2021 International Conference & Exposition im August 2021 ausgezeichnet.

Das Schulungs-Ökosystem der SoftServe University ermöglicht den Mitarbeitern ein selbstbestimmtes und selbstgesteuertes Lernerlebnis. Die Unternehmensleitung führt konsequent Bedarfsanalysen durch und passt Schulungslösungen, Umfang, Menge und Reichweite an, sodass relevante und zeitnahe Lehrpläne angeboten werden, auf die leicht zugegriffen werden kann.

Über SoftServe

SoftServe ist ein führendes digitales Kompetenz- und Beratungsunternehmen, das auf dem neuesten Stand der Technik berät und liefert. Wir enthüllen, transformieren, beschleunigen und optimieren die Art und Weise, wie Unternehmen und Softwarefirmen Geschäfte machen. Mit unserer Fachkompetenz in den Bereichen Gesundheitswesen, Einzelhandel, Energie, Finanzdienstleistungen, Software und mehr implementieren wir End-to-End-Lösungen, um die Innovation, Qualität und Geschwindigkeit zu liefern, welche die Anwender unserer Kunden erwarten.

SoftServe liefert offene Innovationen, von der Generierung überzeugender neuer Ideen bis zur Entwicklung und Implementierung von transformativen Produkten und Dienstleistungen. Unsere Arbeit und Kundenerfahrung basieren auf einfühlsamem, auf den Menschen fokussierten Erfahrungsdesign, das Kontinuität vom Konzept bis zur Veröffentlichung gewährleistet. Wir befähigen Unternehmen und Softwarefirmen, sich (neu) zu definieren, die Entwicklung von Lösungen zu beschleunigen und sich in der heutigen digitalen Wirtschaft energisch zu behaupten. Egal, wo auf Ihrem Weg Sie sich befinden.

