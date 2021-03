Tech-Crash? Achte auf die Marktkapitalisierung & werde reich!

Um im Tech-Crash reich zu werden gibt es viele Faktoren, auf die man achten kann. Ich persönlich besitze jedoch bei der Kennzahl einen Favoriten, wenn es darum geht, langfristig orientiert aussichtsreiche Aktien zu identifizieren: Nämlich die Marktkapitalisierung.

Eine Kennzahl, die teilweise wenig Anklang findet. Womöglich, weil sie einfach bloß den Börsenwert eines Unternehmens oder Konzerns misst und für viele Investoren vergleichsweise unattraktiv ist. Es ist schließlich auch einfach bloß die Summe aller Aktien zusammengenommen, die sich hier widerspiegelt.

Trotzdem bin ich überzeugt davon, dass die Marktkapitalisierung im Tech-Crash dir helfen kann, langfristig reich zu werden. Wie genau? Das soll uns heute etwas näher beschäftigen.

Tech-Crash & Marktkapitalisierung: Werde reich!

Es ist zugegebenermaßen natürlich kein Alleinstellungsmerkmal, das man beachten sollte. Nein, sondern auch die Marktkapitalisierung sollte und muss stets in einem unternehmensorientierten, größeren Kontext bewertet werden. Trotzdem glaube ich, dass Foolishe Investoren mit dieser Kennzahl erfolgreicher investieren können. Ja, unter Umständen sogar bessere Entscheidungen treffen, die einen als Investor reich machen.

Die Marktkapitalisierung kann nämlich gerade im Vergleich Aufschluss darüber geben, ob ein Unternehmen oder ein Konzern ganzheitlich zu teuer ist. Oder eben nicht. Als Investor entwickelt man irgendwann ein Gefühl dafür, welchen Wert man persönlich einem Konzern oder einem Unternehmen beimessen würde. Wenn dieser Wert von der eigenen Vorstellungskraft abweicht, so könnte das ein gigantisches Potenzial beinhalten.

Insbesondere in wachstumsstarken Märkten wie Streaming, E-Commerce oder auch der Digitalisierung kann eine vergleichsweise geringe Marktkapitalisierung eine Chance bedeuten. Kleine, wachstumsstarke Aktien könnten mit einem geringen Börsenwert schneller das Potenzial besitzen, sich zu verdoppeln. Wobei es, wie gesagt, auch darum geht, die Vision des Managements und die langfristigen, unternehmensorientierten Aussichten im Gesamtmarkt zu würdigen. Das ist und bleibt natürlich die Quintessenz des Foolishen Investierens.

Gerade bei wachstumsstarken Aktien, wo klassische, fundamentale Kennzahlen wie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis oder selbst ein Kurs-Umsatz-Verhältnis kaum greifen, kann die Marktkapitalisierung allerdings ein Gespür für die Chance im Verhältnis zum größentechnischen Risiko bedeuten. Auch deshalb bin ich überzeugt, dass man mit dieser Kennzahl bessere Entscheidungen treffen kann. Oder offenkundige Chancen valider bewerten und Wachstumsaktien mit hohen Bewertungsmaßstäben ebenfalls ideal ausmachen kann.

Die Marktkapitalisierung: Nicht der heilige Gral, aber …

Es ist daher besonders wichtig, die Marktkapitalisierung als Kennzahl richtig zu verstehen. Sie ist natürlich nicht der heilige Gral. Aber für mich eine Kennzahl, die ein Verhältnis vom jetzigen Stand, der Vision und dem Gesamtmarkt ermöglichen kann.

Gerade für unternehmensorientierte Investoren, die an eine Wachstumsstory glauben und sie bewerten wollen, kann das ein Anhaltspunkt sein. Beziehungsweise für dich als Foolisher, ebenfalls unternehmensorientierter Investor.

The post Tech-Crash? Achte auf die Marktkapitalisierung & werde reich! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

Jedes Amazon von morgen fängt mal klein an. Deswegen sind Small Caps so interessant. Unser Top Small Cap für 2021, von der viele unserer Analysten begeistert sind, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Präventionen noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Dass hier die Nachfrage enorm ist, zeigt schon das letztjährige Umsatzwachstum von 47 %. In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir alle Details.

Jetzt hier kostenlos abrufen!

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images