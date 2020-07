Tech-Day: Können Amazon, Apple, Alphabet & Co überzeugen?

Amazon, Alphabet & Co gelten als Krisengewinner und entsprechend hoch sind die Erwartungen an die anstehenden Bilanzen. Wehe, die können nicht erfüllt werden... Aber wie sieht es mit Blick auf die old economy aus? Andreas Lipkow, Finanzmarktexperte bei der comdirect, blickt auf die anstehende Zahlenflut und verrät, wo Licht und Schatten sein könnten.