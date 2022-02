Tendermint, Gründer des Cosmos-Ökosystems, wird in „Ignite“ umfirmiert

Das Rebranding spiegelt die bahnbrechenden, benutzerfreundlichen Technologie-Initiativen wider, welche die Veränderungen an der Grenze zu Web 3 inspirieren

Mit heutiger Wirksamkeit wird All in Bits, Inc., DBA „Tendermint“, das Gründungsteam des Cosmos-Ökosystems sowie der führende Entwickler innovativer Tools für Web 3, unter dem Namen „Ignite“ als neue starke Marke tätig sein. Die Umfirmierung spiegelt die Führungsrolle von Ignite bei der Beschleunigung des weltweiten Wandels hin zu einer dezentralisierten Zukunft durch die Förderung von Einzelpersonen und Gemeinschaften wider, die in der neuen Ära der Mainstream-Blockchain-Dienste nach Erfolg streben.

Um der Inklusivität und Diversität der weiterentwickelten Vision und Mission von Ignite gerecht zu werden, wurden Firmenbezeichnung, Unternehmensmarke, Markenlogo und Markenidentität neu entwickelt.

Peng Zhong, CEO von Ignite, sagt: „Die Welt steht an einem Wendepunkt, an dem für ein beschleunigtes Wachstum im Web-3-Bereich letztendlich eine breite Annahme von dezentralisierten Dienstleistungen im Alltag notwendig sein wird. Wir denken, es ist Zeit, unseren Fokus auszuweiten und mehr Menschen und Organisationen in diese Welt zu begleiten.“

„Was wir entwickeln, sind die notwendigen Werkzeuge für Einzelpersonen und Organisationen, die es ihnen erlauben, mit innovativen globalen Gemeinschaften zu interagieren und diese aufzubauen. Unsere neue Marke steht für den Wandel, den wir antreiben, indem wir alle mit dieser von Dezentralisation und Interoperabilität geprägten neuen Welt verbinden“, so Zhong.

Das Rebranding erfolgt während einer starken Wachstumsphase für Ignite, in der es die Kernprodukte Starport und Emeris auf den Markt bringt und weiterentwickelt, die bei Entwicklern und Benutzern gleichermaßen hohen Anklang finden.

Starport ist die führende All-in-one-Plattform für Entwickler zum Aufbau und zur Einführung von Krypto-Apps auf einer souveränen Blockchain und umfasst über 30 Ketten auf Produktionsniveau sowie über 500 experimentelle Projekte auf GitHub, die auf seiner entwicklerfreundlichen Technologie aufbauen. Benutzer der Betaversion für Emeris haben den Entwicklungspfad von Merkmalen hautnah miterlebt, der es ihnen ermöglicht, von Cross-Chain DeFi zu profitieren. Weitere Merkmale, auf die man sich freuen kann, sind das Abstecken, ein Airdrop Tracker und ein Cross-Chain-DEX-Aggregator. Der offizielle Startschuss von Emeris soll im Frühling 2022 erfolgen.

Ignite ist dabei, seine Belegschaft rapide zu erweitern. 2021 wurden 90 neue Mitarbeiter eingestellt, womit die Gesamtbelegschaft auf 120 Mitarbeiter steigt.

Das Rebranding von Ignite stellt den Beginn eines dynamischen Jahres dar. Weitere Bekanntgaben hinsichtlich des Geschäfts und der Produkte werden folgen.

Über Ignite

Ignite ist der Schlüssel, um den weltweiten Wandel hin zu einer dezentralisierten Zukunft zu beschleunigen. Unsere Lösungen werden für Einzelpersonen, Organisationen und globale Gemeinschaften entwickelt, die im täglichen Leben innovative Ideen einfach realisieren und dezentralisierte Dienstleistungen nutzen wollen. Ignite, ehemals Tendermint Inc., blickt auf eine lange Geschichte als Gründer des Cosmos-Ökosystems, des weltweit größten Cross-Chain-Ökosystems, zurück. Gemeinsam mit Ignite kann sich jeder für eine transparentere und gerechtere Welt stark machen. Weitere Informationen finden Sie unter ignt.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220222005884/de/

Presse

Trevor Davis

Gregory FCA für Ignite

E-Mail: trevor@gregoryfca.com



Tel: +1 215-475-5931

Candice Teo

Director of External Relations bei Ignite

E-Mail: media@tendermint.com