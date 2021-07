Total Telecom: LG U+, eine Fallstudie zur Führungsrolle bei 5G

Südkorea betreibt als erstes Land den 5G-Ausbau in großem Maßstab und Total Telecom hat sich genauer angesehen, wie LG U+ die 5G-Einführung angegangen ist, um seiner Erfolgsstrategie auf die Spur zu kommen.

Die umfassende Versorgung mit hochwertigen Verbindungen ist Kernpunkt der 5G-Strategie von LG U+. Einen nahezu flächendeckenden Empfang für dicht besiedelte Stadtgebiete sicherzustellen ist ein Hauptanliegen von LG U+. Dem jüngsten Bericht von RootMetrics mit Blick auf Südkorea zufolge hat LG U+ mit 95,2 % in Seoul die höchste Abdeckung des Betreiber-Trios und bietet in allen vier Großstädten eine Abdeckung von mindestens 80,2 %.

Die Geschwindigkeit ist ebenfalls beeindruckend. Auch bei dieser Messgröße liegt LG U+ in Seoul an der Spitze und verzeichnet im Durchschnitt die schnellste 5G-Download-Geschwindigkeit in der Stadt. Diese beachtenswerte Leistung ist teilweise darauf zurückzuführen, dass LG U+ in Seoul und Incheon die Massive-MIMO-Lösung für 5G von Huawei einsetzt. Mit Innovationen wie diesen ist es LG U+ gelungen, die schnellsten Durchschnittsgeschwindigkeiten in diesen Städten zu erreichen, obwohl die Bandbreite im 5G-Frequenzspektrum geringer ist als bei den Wettbewerbern.

Von größter Bedeutung ist möglicherweise, dass die Zuverlässigkeit und geringe Latenz der neuen Mobilfunktechnologie die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen ermöglicht. LG U+ hat sein 5G-Netz während der Coronavirus-Pandemie genutzt, um mit den Kunden über ein kontaktloses Ladengeschäft in Verbindung zu bleiben. Der Betreiber bietet Verbrauchern bereits Anwendungen mit Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR), die ihnen ganz neue Erlebnisse bieten.

5G unterscheidet sich von 4G dadurch, dass die neue Technologie mehr als nur ein Netz ist. 5G kann sich als positive gesellschaftliche Kraft noch direkter auswirken und die Welt beispielsweise dabei unterstützen, umweltfreundlicher zu werden oder die Telemedizin ermöglichen. Total Telecom stellte fest, dass LG U+ mit seinen Lösungen das Ziel verfolgt, eine Marke zu entwickeln, bei der die Verbraucher auf die Erfüllung ihrer spezifischen Bedürfnisse vertrauen können, und 5G wird den Kern dieses Versprechens bilden.

Über Total Telecom

Total Telecom liefert tagesaktuelle Online-Nachrichten mit der Möglichkeit, Schlagzeilen per E-Mail und monatliche Analysen zu abonnieren. Total Telecom veranstaltet die alljährlichen World Communication Awards, Asia Communication Awards und eine Reihe von Konferenzen und Gelegenheiten zum Networking, darunter Submarine Networks EMEA, 5GLIVE, Connected Italy, Connected Britain, Connected Germany und den Total Telecom Congress. Weitere Informationen finden Sie unter www.totaltele.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210708005824/de/

James Llewellyn

james.llewellyn@totaltele.com