Träumst du von einem frühen Ruhestand? So bringst du dich in 2021 in Position!

Träumst auch du von einem frühen Ruhestand? Warum auch nicht?! Manchmal ist es einfach nur die Möglichkeit, dass aus einem Muss im Erwerbsleben ein Kann werden kann, das einen über Wasser hält. Entsprechend ist der frühe Ruhestand inzwischen der Traum vieler Investoren.

Grundsätzlich gilt: Mit Sparen, Zeit und einem cleveren, renditestarken Ansatz kann es möglich sein, früh in den Ruhestand zu gehen. Das ist zunächst einmal die wichtigste Erkenntnis.

Fragt sich nur: Wie bringst du dich im Jahr 2021 bestmöglich in Position? Dieser Fragestellung wollen wir heute im Folgenden etwas nachgehen. Mit meinen Tricks kann es dir über kurz oder lang vielleicht auch gelingen.

Früher Ruhestand: Spare 1 % mehr pro Monat

Ein erster Trick, den ich dir mit auf den Weg geben möchte, ist der folgende: Fang an, in diesem Jahr zu sparen. Ein relativ einfacher Trick und die Chancen stehen nicht schlecht, dass du diesen bereits beherzigst. Allerdings könnte es ratsam sein, deine Sparpotenziale zu intensivieren. Ich würde mir so beispielsweise das Ziel setzen, jeden Monat 1 % mehr zu sparen. Das kann deinen Traum von einem frühen Ruhestand wahrscheinlicher werden lassen.

Wenn du jeden Monat 1 % mehr sparen solltest, so wirst du per Ende des Jahres über ein Einsparpotenzial von 12 % verfügen. Mehr, wohlgemerkt. Das kann einen entscheidenden Unterschied machen. Zumal du dein Potenzial erhöhst, was du zukünftig investieren kannst. Gleichzeitig wirst du kreative Wege finden, wo du noch den Rotstift ansetzen kannst. Und das innerhalb eines moderaten, mittelfristigen Prozesses.

Allerdings ist dieser Trick auch von einer anderen Seite betrachtet aus sehr wichtig, wenn du von einem frühen Ruhestand träumst. Je mehr du deine Kosten nach Einsparpotenzialen durchforschst, desto günstiger könnte dein früher Ruhestand werden. Auch deshalb ist es ratsam, stets nach Möglichkeiten zu suchen, wie du mehr sparen kannst.

Berechne, was das Träumen vom frühen Ruhestand kostet

Eine zweite, wichtige Weiche, die du außerdem bereits im Jahre 2021 stellen kannst, ist zudem das Herumrechnen. Ein früher Ruhestand wird dich natürlich einiges kosten. Das mag davon abhängig sein, wann du planst, dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen. Sowie, welche anderen Einkünfte du noch besitzt. Ein Ausgleich wird jedoch stets stattfinden müssen.

Im Jahre 2021 kannst du damit beginnen, einen Plan für deinen frühen Ruhestand aufzusetzen. Entweder, indem du berechnest, welches Vermögen du benötigst. Oder aber, welches passive Einkommen dafür notwendig sein wird. Oder beides: Häufig bedingt das eine schließlich auch das andere.

Mit dem Erstellen deines Planes gehst du bereits einen großen, wichtigen theoretischen Schritt. Das kann dir helfen, zu erkennen, was dafür notwendig sein wird. Zudem wirst du sehen: Mit diesen Mitteln und Möglichkeiten kann ich es schaffen. Beziehungsweise, falls nötig, deinen Ansatz feinjustieren, um dich in die richtige Spur zu bringen.

Fang an zu investieren!

Zu guter Letzt wirst du außerdem noch damit anfangen müssen, dein Vorhaben in die Tat umzusetzen. Disziplin ist wichtig. Aber eben auch das Erkennen, dass es im Rahmen deiner Möglichkeiten ein realistisches Ziel ist … zumindest, wenn du deinen Weg gefunden hast.

Zeit ist ebenfalls ein wichtiger Schlüssel, wenn du von einem frühen Ruhestand träumen solltest. Besser daher, du fängst heute anstatt morgen an. Ein wenig Geduld ist beim Anfangen kein Luxus, den du dir gönnen darfst. Vor allem, wenn es um einen frühen Ruhestand geht.

The post Träumst du von einem frühen Ruhestand? So bringst du dich in 2021 in Position! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2021

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2021.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images