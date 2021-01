TUI - Anleger trotz starker Kursverluste wahrscheinlich noch entspannt!

TUI AG - WKN: TUAG00 - ISIN: DE000TUAG000 - Kurs: 3,934 € (XETRA)

Zusammen mit der immer noch gerade für Reiseveranstalter wie Tui angespannten Lage in der Corona-Krise sorgt die Kapitalerhöhung (wir berichteten) auch für starke Kursausschläge. Die Aktie wird auf Tradegate weiterhin sehr aktiv gehandelt und bei privaten Tradern stark diskutiert. Soll man das Bezugsrecht wahrnehmen oder es verkaufen? Während sich die eine Seite freut, günstig in die Aktie einsteigen zu können, sehen andere die Lage durchaus kritischer. Zu letzterer Gruppe gehören auch die Analysten. Die Konsensschätzungen dieser liegen momentan bei einem fairen Wert im Bereich von ca. 1,52 EUR je Aktie und damit deutlich unterhalb des aktuellen Kursniveaus:

Mit dieser Situation dürften Anleger keine Probleme mehr haben, denn schließlich gab es in den letzten Jahren oder besser gesagt Jahrzehnten nur selten Phasen, in denen die Analysten positiv gestimmt waren. Die meiste Zeit wurde die Tui-Aktie oberhalb des von Analysten als fair empfundenen Wertes gehandelt. Fairerweise muss man sagen, dass die Analysten bisher immer recht behielten. Selbst wenn es in der TUI-Aktie einmal zu größeren Rallys kam, diesen folgten immer wieder neue Tiefs. Zuletzt bei 2,423 EUR, wobei die TUI-Aktie so günstig wie noch nie gewesen ist (Allzeittief).

Stunden der Entscheidung!

Technisch gesehen bringen die heutigen Verluste von ca. 6,50 % die Bullen weiter unter Zugzwang. Die kurzfristige Korrektur setzt sich fort und gleichzeitig wird der Unterstützungsbereich um 4 EUR unter Druck gesetzt. Ein nachhaltiger Ausbruch darunter könnte weiteres Verkaufsinteresse wecken, wobei Abgaben auf 3,45 bis hin zu 3 EUR möglich sind. In beiden Fällen trifft man in diesen Preisbereichen auf Unterstützungen.

Idealerweise aber nutzen die Bullen bereits den Bereich um 4 EUR, um wieder Druck zu machen. Sollte dies gelingen, könnten Gewinne auf 5-5,50 EUR folgen. Auf Sicht einiger Wochen wäre weiterhin eine Kaufwelle in Richtung 7 EUR zu erwarten.

Situation für Anleger noch entspannt!

Zwar hat die TUI-Aktie in den vergangenen Tagen kräftig verloren, zusammen mit dem Bezugsrecht aus der Kapitalerhöhung hält sich der Schaden für Anleger aber auch heute noch in Grenzen. Das Bezugsrecht wird momentan auf Xetra zu 2,165 EUR gehandelt. Die Verluste aus der jüngsten Abwärtsbewegung in der Aktie selbst betragen jedoch lediglich ca. 1,50 EUR. Die bisherigen Kursverluste in der Aktie werden noch durch das Bezugsrecht kompensiert. Dies ist ein wichtiger Aspekt für den weiteren Verlauf, denn noch kommen Anleger nicht in Bedrängnis. Je nach weitere Kursentwicklung des Bezugsrechts könnte dieses Risiko jedoch unterhalb von 4,00-3,50 EUR zunehmen. Sollten Anleger in Summe ins Minus rutschen, könnte das den Verkaufsdruck auf die Aktie erhöhen.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)