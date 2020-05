Von wegen Gold! 3 einfache Wege, um in der Börsenerholung reich zu werden

Seit dem Spätsommer 2018 geht der Trend für den Spotpreis von Gold nach oben. Angesichts der Tatsache, dass Gold in Zeiten der Unsicherheit tendenziell steigt, ist diese Entwicklung nicht überraschend.

Einen solchen Marktanstieg zu sehen, ist verlockend. Aber ich vermute, es könnte jetzt ein Fehler sein, sich in Anlageinstrumente zu stürzen, die den Goldpreis verfolgen. Immerhin ist das glänzende gelbe Metall nahe dem Allzeithoch, das es im Sommer 2011 erreicht hat.

Ich vermute, das alte Hoch könnte als Widerstandspunkt fungieren und wir könnten einen Kurssturz sehen. Aber unabhängig von dieser Möglichkeit, ist es klug, in irgendetwas zu investieren, wenn es in der Nähe seiner Höchststände gehandelt wird?

Verbesserte Aussichten

Um meine eigene Frage zu beantworten, würde ich sagen, dass es manchmal eine gute Idee sein kann, in der Nähe von Hochs zu investieren. Auf dem Aktienmarkt zum Beispiel kann eine Aktie, die zu neuen Höchstständen aufbricht, ein Zeichen für einen raschen Fortschritt in den zugrunde liegenden Geschäftsvorgängen sein.

Tatsächlich kann die Jagd nach Aktienkursen, die nach einer Konsolidierungsphase ausbrechen, eine vernünftige Strategie sein, um vielversprechende Investitionen zu finden. Du kannst die Qualität und den Wert des zugrunde liegenden Geschäfts überprüfen, indem du deine eigenen Analysen und Nachforschungen anstellst. Aber bei Instrumenten wie Gold bin ich mir weniger sicher. Schließlich gibt es nicht viele Fundamentaldaten, die den Goldpreis untermauern. Ein großer Teil der Preisbewegung bei Gold wird von Spekulationen bedingt.

Viele Aktien brechen aus, während wir aus den weltweiten Lockdowns herauskommen und die ersten vorsichtigen Schritte zum Wiederaufbau der Wirtschaft unternehmen. Zum Beispiel haben wir in letzter Zeit starke Aufschwünge bei Aktien wie Renew, Bunzl, Codemasters, Hikma Pharmaceuticals und vielen anderen gesehen.

Aber wenn sich die kurzfristigen Aussichten für solche Unternehmen verbessern, könnte die allgemeine Unsicherheit nachlassen. Das könnte den Goldpreis schwächen. Natürlich haben wir jetzt die Aussicht auf eine tiefe Rezession. Aber die Märkte blicken nach vorne, und Goldinvestoren könnten bald anfangen, über eine breitere wirtschaftliche Erholung nach dem Abschwung nachzudenken.

Selektives Investieren

Alles in allem würde ich Gold meiden, weil es in der Nähe seiner Höchststände gehandelt wird. Stattdessen würde ich lieber in Aktien investieren, weil sie sich erholen können.

Allerdings bleiben einige Sektoren in diesen Problemen stecken, wie das Bankwesen und das Gastgewerbe und die Reiseindustrie. Ich denke also, dass es wichtig ist, selektiv zu sein. Es ist im Moment mehr denn je ein Markt für Leute, die sorgfältig auswählen.

Mein Drei-Stufen-Plan, der mir helfen soll, in dieser Börsenerholung reich zu werden, ist einfach. Zuerst würde ich mich nach starken Sektoren umsehen, wie zum Beispiel IT, Lebensmittelversorgung, Gesundheitsbereich, Grundnahrungsmittel und andere. Zweitens würde ich starke Aktien innerhalb dieser Sektoren identifizieren, wenn sie aus den Konsolidierungen ausbrechen. Drittens würde ich die Fundamentaldaten und Möglichkeiten der zugrunde liegenden Unternehmen untersuchen, um zu sehen, ob es sich lohnt, in sie zu investieren.

Ich denke, der Plan könnte mich zu einigen starken Unternehmen führen, bei denen es sich langfristig lohnen könnte, Aktien zu halten.

