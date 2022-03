Warum das Abonnentenwachstum bei Disney+ bald explodieren wird

Der günstigere Tarif wird erst später in diesem Jahr eingeführt, aber er könnte der Schlüssel zur Erweiterung von Disneys ansprechbarem Markt sein.

Jüngste Ergebnisse von konkurrierenden Diensten deuten darauf hin, dass Disney+ nach der Einführung des neuen Tarifs einen Anstieg der Abonnenten verzeichnen dürfte.

Ein günstigeres Abonnement in Verbindung mit neuen Inhalten ist eine starke Kombination.

Wichtige Punkte

Die Aktien von Walt Disney (WKN:855686 -1,41 % ) sind im letzten Jahr um über 30 % gefallen. Diese Entwicklung ist von den tatsächlichen Ergebnissen Disneys abgekoppelt, wo sich die Performance der Themenparks und des Streaminggeschäfts weiter verbessert hat. Disney meldete im letzten Quartal ein Umsatzwachstum von 34 % im Vergleich zum Vorjahr und konnte 11,7 Millionen neue Abonnenten für Disney+ gewinnen.

Die jüngste Ankündigung eines neuen, werbefinanzierten Abonnements, das noch in diesem Jahr eingeführt werden soll, könnte einen Wendepunkt darstellen. Werfen wir einen Blick darauf, wie sich Disneys Konkurrenten seit der Einführung eines werbefinanzierten Abonnements entwickelt haben.

AT&T’s (WKN:A0HL9Z 0,00 % ) HBO Max hat letztes Jahr ein werbefinanziertes Abonnement für 9,99 US-Dollar pro Monat eingeführt, das 5 US-Dollar günstiger war als das reguläre Abonnement. Im vierten Quartal hat AT&T das obere Ende seiner Abonnentenprognose übertroffen. Die Zahl der Abonnenten von HBO und HBO Max stieg um 4,4 Millionen und erreichte einen neuen Höchststand von 73,8 Millionen.

Auch Paramount Global WKN:A2PUZ3 -1,84 % ) verzeichnete ein starkes Wachstum bei den Paramount+-Abonnenten, nachdem das Unternehmen im vergangenen Juni ein werbefinanziertes Angebot eingeführt hatte. Das Unternehmen verzeichnete im letzten Quartal einen Rekordzuwachs von 9,4 Millionen Streaming-Abonnenten, der vor allem auf Paramount+ zurückzuführen ist, das nun 32,8 Millionen Abonnenten hat. „Das ist ein bedeutendes Wachstum und zeigt, dass ein kostenloser, werbefinanzierter Dienst auf dem aktuellen Markt funktioniert“, sagte CEO Bob Bakish auf der Morgan Stanley Technology, Media, and Telecom Conference.

Der Vorsitzende von Disneys Medien- und Unterhaltungsvertrieb, Kareem Daniel, teilte diese Ansicht. „Die Ausweitung des Zugangs zu Disney+ auf ein breiteres Publikum zu einem niedrigeren Preis ist ein Gewinn für alle - Verbraucher, Werbetreibende und unsere Geschichtenerzähler“, so Daniel in einer Pressemitteilung.

Ein Traumszenario für Werbetreibende

Investoren werden Disneys durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer (ARPU) beobachten wollen, sobald der neue Plan eingeführt wird. Es könnte sein, dass die Einführung eines günstigeren Tarifs dazu führt, dass der relativ niedrige inländische ARPU von 6,68 US-Dollar weiter sinkt. Im Vergleich zu HBOs überragendem ARPU von 11,15 US-Dollar ist der Dienst bereits untermonetarisiert, aber werbefinanzierte Tarife können sich aufgrund höherer Werbeeinnahmen positiv auf das Ergebnis auswirken.

Während der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des vierten Quartals von AT&T sagte CEO John Stankey, dass werbefinanzierte Tarife nicht weniger profitabel sind als Premium-Abonnements. „Ehrlich gesagt, ist es in manchen Fällen vielleicht ein bisschen profitabler, wenn [die Abonnenten] die werbefinanzierte Variante wählen“, sagte Stankey.

Disney hat bereits früher prognostiziert, dass Disney+ im Geschäftsjahr 2024 profitabel sein wird, aber diese Prognose scheint keine Werbeeinnahmen zu beinhalten. Auf dem Investorentag von Disney im Jahr 2020 erklärten die Führungskräfte, dass sie nicht die Absicht haben, Werbung auf Disney+ zu schalten. Offenbar hat der Erfolg anderer Streaming-Dienste sie umgestimmt, und man könnte argumentieren, dass ein werbegestützter Plan für Disneys wertvolle Contentbibliothek sogar erfolgreicher sein könnte.

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres, das am 1. Januar endete, verzeichnete das Direct-to-Consumer-Segment einen operativen Verlust von 593 Millionen US-Dollar bei einem Umsatz von 4,7 Milliarden US-Dollar. Aber die Bibliothek, die Disney zur Verfügung steht, sollte die Nachfrage der Werbetreibenden ankurbeln.

Das Timing ist perfekt

Disney plant, bis zum Kalenderjahr 2022 mehrere neue Shows und Filme herauszubringen, darunter eine neue Version von Pinocchio mit Tom Hanks in der Hauptrolle und die mit Spannung erwartete Serie Obi-Wan Kenobi, die am 25. Mai Premiere hat.

Die Kombination aus günstigeren Abonnements und Top-Inhalten dürfte für Disney+ in den nächsten Jahren explosiv sein. Die Abonnenten in den USA zahlen bereits eine relativ günstige Gebühr von 7,99 US-Dollar pro Monat, aber der neue werbefinanzierte Plan könnte besonders in internationalen Märkten attraktiv sein, in denen sich viele Menschen einen Streaming-Dienst nicht leisten können.

Der jüngste Rückgang des Aktienkurses ist eine gute Kaufgelegenheit, wenn du langfristig orientiert bist. Die Nachfrage in Disneys Themenparks steigt, und Disney+ hat nach einem starken Weihnachtsquartal mit wichtigen Neuerscheinungen eine gute Dynamik. Die jüngsten Nachrichten über die digitale Zukunft machen die Aktie bei diesen Preisen zu einem besseren Kauf.

