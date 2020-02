Wipro von Looker als „Best Global Systems Integrator“ ausgezeichnet

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein weltweit führendes Unternehmen für Informationstechnologie, Consulting und Geschäftsprozessdienstleistungen, hat heute bekanntgegeben, dass die Firma von dem führenden Datenplattformunternehmen Looker im Rahmen des Looker Partner Summit 2019 als „Best Global Systems Integrator“ („Bester globaler Systemintegrator“) ausgezeichnet wurde.

Wipro erhielt die Auszeichnung für seine signifikanten Investitionen in den Aufbau der umfassenden Looker-Service-Praxis im Jahr 2019. Mit der Auszeichnung wird ferner die Verpflichtung zur Koordination der Geschäftsführung, zur Entwicklung neuer Geschäftstätigkeiten, zur strategischen Planung, zum Cross-Selling, zur Entwicklung neuer Angebote sowie insgesamt zu Exzellenz bei Partnerschaften gewürdigt.

Die globale Expertise von Wipro – ergänzt um das Technologieportfolio von Looker – unterstützt mehrere große Unternehmen dabei, das volle Potenzial ihrer Investitionen in Cloudinfrastruktur auszuschöpfen, und unterstützt sie bei ihrer Transformation zum intelligenten Unternehmen. Die Partnerschaft trägt dazu bei, dass Kunden intelligentere Entscheidungen treffen können, da Einblicke in Clouddaten durch Extraktion und Laden, eine geregelte Transformation sowie Entdeckungen und Visualisierungen erzielt werden können. Gemeinsam bieten Wipro und Looker außerordentlichen Wert, der auf Zusammenarbeit, Engagement und ihrer Vordenkerrolle bei Technologien der nächsten Generation beruht.

Keenan Rice, Vice President, Strategic Alliances, Looker, sagte: „Wir freuen uns, Wipro als Best Global Systems Integrator 2019 auszuzeichnen. Wipro ermöglicht es intelligenten Unternehmen, ihre Business Intelligence-Umgebung zu vereinfachen und den Wechsel zu leistungsstarken modernen Cloud-Datenbanklösungen und zu Looker zu erleichtern. Wir arbeiten immer zusammen, um Unternehmen jeder Größe, in jedem geografischen Gebiet und in jeder Branche dabei zu helfen, ihre Betriebskosten zu senken, die Markteinführungszeiten zu verbessern, die Flexibilität zu steigern und eine bessere Zusammenarbeit und geschäftliche Entscheidungsfindung zu erzielen.“

Jayant Prabhu, Vice President und Global Head, Data, Analytics & AI, Wipro Limited, sagte: „Der Aufbau eines kooperativen Ökosystems hat uns ermögicht, schnell Innovationen hervorzubringen, und unseren Kunden zur Geschäftstransformation verholfen. Wir fühlen uns geehrt, der bevorzugte Partner bei der Umsetzung cloudbasierter Erkenntnisse zu sein. Diese Auszeichnung steigert unsere Fähigkeit, das Partner-Ökosystem zu nutzen und unseren Kunden erstklassige Services zu bieten. Wir verpflichten uns, den Kunden eine hervorragende Erfahrung zu bieten, um ihren Weg von Daten zu Entscheidungen zu beschleunigen, wodurch sie zu wirklich intelligenten Unternehmen werden.“

Über Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT; BSE: 507685; NSE: WIPRO) ist ein namhaftes globales Dienstleistungsunternehmen für Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsabläufe. Wir nutzen das Potenzial von kognitivem Computing, Hyperautomatisierung, Robotik, Cloud, Analysen und neuen Technologien, um unsere Kunden bei der Anpassung an die digitale Welt zu unterstützen und ihnen zum Erfolg zu verhelfen. Wipro genießt internationales Ansehen für sein umfassendes Serviceportfolio und seine starke Verpflichtung zu Nachhaltigkeit und guter Unternehmensbürgerschaft. Das Unternehmen beschäftigt über 175.000 engagierte Mitarbeiter und betreut Kunden auf sechs Kontinenten. Gemeinsam finden wir Ideen und stellen Verbindungen her, um eine bessere und vielversprechende neue Zukunft aufzubauen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Warnhinweise

Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung in Bezug auf unsere zukünftigen Wachstumsaussichten handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten mit sich bringen, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse maßgeblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit diesen Aussagen beziehen sich u. a. auf Fluktuationen bei unseren Einnahmen, Erträgen und Gewinnen, unsere Fähigkeit, Wachstum zu generieren und zu steuern, den intensiven Wettbewerb bei IT-Dienstleistungen, unsere Fähigkeit, unseren Kostenvorsprung zu halten, Lohnerhöhungen in Indien, unsere Fähigkeit, hochqualifizierte Fachleute einzustellen und zu halten, Zeit- und Kostenüberschreitungen bei preis- und zeitgebundenen Rahmenverträgen, Kundenkonzentration, Einwanderungsbeschränkungen, unsere Fähigkeit, unsere internationalen Betriebe zu führen, nachlassende Nachfrage nach Technologien in unseren Schwerpunktbereichen, Störungen in Telekommunikationsnetzen, unsere Fähigkeit, potenzielle Übernahmen erfolgreich abzuschließen und einzubinden, Haftung für Schäden bei unseren Serviceverträgen, den Erfolg der Unternehmen, in die wir strategische Investitionen getätigt haben, Entzug von Sparanreizen durch die öffentliche Hand, politische Instabilität, Krieg, rechtliche Beschränkungen der Kapitalaufnahme oder der Übernahme von Unternehmen außerhalb von Indien, die unbefugte Verwendung unseres geistigen Eigentums sowie allgemeine wirtschaftliche Bedingungen mit Einfluss auf unsere Geschäftstätigkeiten und unsere Branche. Weitere Risiken, die möglicherweise Einfluss auf unsere zukünftigen Betriebsergebnisse haben, werden ausführlicher in unseren Einreichungen bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) beschrieben. Diese Unterlagen stehen auf www.sec.gov zur Verfügung. Es ist möglich, dass wir mitunter schriftlich und mündlich zusätzliche zukunftsgerichtete Aussagen machen, darunter Aussagen, die in den Einreichungen des Unternehmens bei der SEC sowie in unseren Aktionärsberichten enthalten sind. Wir verpflichten uns nicht, von uns oder in unserem Namen gemachte zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200225006088/de/

Nisha Chandrasekaran

Wipro Limited

nisha.chandrasekaran@wipro.com