XILINX - Da ist das Ding! Übernahme durch AMD!

Xilinx Inc. - WKN: 880135 - ISIN: US9839191015 - Kurs: 126,090 $ (NASDAQ)

Vor nicht einmal einer Woche stellte ich die Xilinx-Aktie auf dem GodmodeTrader vor. Der Aufhänger für den Artikel war ein sehr gut ausgefallener Quartalsbericht gemischt mit einem interessanten charttechnischen Bild. Bereits damals standen Übernahmegerüchte seitens AMD im Raum. Letztere wurden heute bestätigt, die Übernahme von Xilinx durch AMD ist perfekt.

Rund 35 Mrd. USD lässt sich AMD die Transaktion kosten und wird hierfür in Aktien bezahlen. Das Umtauschverhältnis beträgt 1,7234. Das heißt, eine Xilinx-Aktie kann in 1,7234 AMD-Aktien umgewandelt werden. Allerdings wird das Ganze noch eine Weile dauern. Erst Ende des kommenden Jahres rechnet AMD mit einem Abschluss der Transaktion. Zum Zeitpunkt des Abschlusses der Übernahme wurde Xilinx mit 143 USD je Aktie und damit auf einem neuen Allzeithochniveau bewertet.

Trader, die rein auf die Übernahme spekuliert haben, sollten die schnellen Gewinne einstreichen. Denn von nun an hängt die Xilinx-Aktie durch das oben erläuterte Umtauschverhältnis an der Aktie von AMD. Die Aktie bewegt sich also nicht mehr "frei", wie noch zuvor. Mein Kollege Alexander Paulus hat eine ausführliche Analyse der AMD-Aktie erstellt, die Sie in der Topstory-Rubrik bzw. unter diesem Link finden. Sollte AMD sich weiter so exzellent entwickeln, kann auch die Xilinx-Aktie im Wert zulegen. Wird die AMD-Aktie dagegen mit der Marktkorrektur nach unten gerissen, wird das Papier von Xilinx ebenfalls korrigieren. Wer die Story also langfristig spielen möchte, kauft AMD-Aktien.

Rein analytisch wurde das Ziel für das Papier von Xilinx bei 133 USD nur vorbörslich erreicht, im regulären Handel kippt der Wert bereits wieder nach unten. Dennoch verbleibt auf Basis des aktuellen Kurses ein schneller Gewinn von ungehebelt rund 10 % nach nur wenigen Handelstagen.

Xilinx-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)