ZS präsentiert die ZAIDYNTM™-Plattform zur Beschleunigung digitaler Prozesse in den Biowissenschaften

Die intelligente, Cloud-basierte Plattform kombiniert fortschrittliche digitale Funktionen für verbesserte Geschäfts- und Patientenergebnisse

Das weltweit tätige Dienstleistungsunternehmen ZS hat die Markteinführung von "ZAIDYN by ZS" bekannt gegeben, einer Plattform für Life-Science-Unternehmen jeder Größe zur digitalen Transformation und Skalierung von Kundenbindung, Außendienstleistungen, Analytik und klinischen Fähigkeiten.

ZAIDYN überzeugt durch intelligente Geschäftsanwendungen, die Leistungsfähigkeit eines selbstlernenden Netzwerks und eine sofort einsetzbare Bibliothek von Algorithmen. Die Plattform lässt sich über eine offene, modulare und Cloud-basierte Architektur mit geschäftsfähigen Konnektoren zu Datenquellen von Drittanbietern, Geschäftsanwendungen und Unternehmenssystemen in bestehende Technologieumgebungen integrieren.

“Heute präsentieren wir ZAIDYN, eine Erweiterung unserer mehr als 35-jährigen Software-Expertise aus unseren Produktlinien JAVELIN, VERSO und REVO”, sagte Sanjay Joshi, geschäftsführender Direktor und Plattformleiter für ZS. “ZAIDYN baut auf einer gemeinsamen Grundlage auf und ermöglicht es Kunden, ihre Produkte, Anwendungen, Algorithmen und Datenbestände auf modulare Weise zu übernehmen. Das System lässt sich gut mit IT-Systemen verknüpfen, was zu einer einfacheren Integration, niedrigeren Betriebskosten und globaler Reichweite führt. Als KI-Plattform für die Biowissenschaften wird ZAIDYN mit der Zeit immer intelligenter und steigert den Nutzen für unsere Kunden.”

Mit ZAIDYN haben Führungskräfte aus den Bereichen Wirtschaft, Analyse und Technologie mehr Möglichkeiten, die Prozesse zu verbessern, die einen Mehrwert für Unternehmen und Patienten schaffen. Sie können

schnellere und bessere Entscheidungen mit aufschlussreichen, dynamischen Berichten und Analysen treffen

personalisierte Erlebnisse schaffen, um Kundenbeziehungen zu vertiefen

Außendienstteams für eine effektivere Unterstützung der Gesundheitsmärkte einsetzen und leiten

digitales Lernen für eine schnellere Wertschöpfung bei der Umgestaltung von Geschäftsmodellen aktivieren

die Infrastruktur von Unternehmen auf die Zukunft der digitalen Planung und Überwachung klinischer Studien vorbereiten

Mehr als 130 Unternehmen nutzen schon jetzt die Produkte von ZS, um Unternehmensentscheidungen zu treffen, und mehr als 100.000 Pharma-Außendienstmitarbeiter weltweit nutzen die Erkenntnisse von ZS, um ihre Kunden zu erreichen.

“ZAIDYN hilft unseren Kunden, die großen und umwälzenden Veränderungen zu bewältigen, die wir in unserer Branche beobachten”, sagte ZS-CEO Pratap Khedkar. “Digitale Plattformen für die Biowissenschaften können uns dabei unterstützen, die Erfahrungen zu liefern, die Kunden erwarten und Unternehmen wünschen. Es geht darum, Erkenntnisse aus Daten effektiver zu nutzen, um bessere Ergebnisse für die Patienten zu erzielen.”

“Mit ZS und der ZAIDYN-Plattform ändern wir die Art und Weise, wie wir unsere Handelsunternehmen unterstützen”, sagte Andreas Henrich, Corporate Vice President für IT-Unternehmensdatendienste bei Boehringer Ingelheim. “Zunächst haben wir unsere Daten- und Analyselösungen aktualisiert und auf eine globale Cloud-basierte Lösung umgestellt. Anschließend haben wir die von uns gewünschten Funktionen zur Kundenbindung hinzugefügt. Die Plattform lässt sich gut in unsere bestehenden Systeme einbinden und kann auf dem Weg zu neuen Kunden- und Patientenerlebnissen noch viel mehr leisten.”

Über ZS

ZS ist eine globale Beratungsfirma, die mit Unternehmen Hand in Hand arbeitet, um sie bei der Entwicklung und Bereitstellung von Produkten zu unterstützen, die Kundennutzen erbringen und Unternehmensergebnisse steigern. Wir setzen unsere umfassende Branchenexpertise, zukunftsweisende Analytik, Technologie und Strategie ein, um Lösungen zu schaffen, die in der echten Welt funktionieren. Mit über 37 Jahren Erfahrung und mehr als 10.000 ZS-Mitarbeitern an 28 Standorten weltweit setzen wir uns mit voller Kraft dafür ein, Unternehmen und ihre Kunden zum Erfolg zu verhelfen. Erfahren Sie mehr unter www.zs.com oder folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

