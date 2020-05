1,30 Millionen ProSieben-Zuschauer sehen RTL-Sendung

BERLIN (dpa-AFX) - Durch einen Kniff der Entertainer Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt hat der private Sender ProSieben dem Konkurrenten RTL am Mittwochabend mehr Zuschauer zugespielt. Die beiden hatten die Möglichkeit, um 20.15 Uhr auf ProSieben 15 Minuten lang das zu tun, was sie wollen - und haben die zeitgleich laufende Corona-Sondersendung von RTL eingeblendet und sie kommentiert. 1,30 Millionen Zuschauer (Marktanteil 4,1 Prozent) sahen das Ganze auf ProSieben. RTL verbuchte selbst 2,36 Millionen (7,4 Prozent). Damit waren es insgesamt mehr als 3,6 Millionen.

Quotensieger an dem Abend wurde das ZDF mit der Kriminal-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" - 5,97 Millionen (18,6 Prozent) schalteten zu. Im Ersten verlief der Abend so: Nach einer Corona-Sondersendung mit 4,37 Millionen Zuschauern (13,5 Prozent) blieben noch 3,03 Millionen (9,6 Prozent) dran, um die vorgezogene Polit-Talkshow mit Sandra Maischberger zu sehen, die sich ebenfalls um Corona drehte.

ZDFneo verbuchte mit einer Episode des Krimiserie "Wilsberg" 2,75 Millionen Zuschauer (8,5 Prozent). Kabeleins zog mit dem US-Kriegsdrama "Der Soldat James Ryan" 1,60 Millionen (5,6 Prozent) an.

Sat.1 strahlte die Show "The Mole - Wem kannst Du trauen?" aus und erreichte damit 1,56 Millionen (5,0 Prozent). ProSieben zeigte nach dem Ausflug zu RTL die Ärtzeserie "Grey's Anatomy" - 1,31 Millionen (4,0 Prozent) schauten zu. RTL zog mit der Flirtshow "Are You The One?" 1,18 Millionen Zuschauer (3,8 Prozent) an. Vox setzte auf die Detektiv-Serie "Magnum P.I." - 970 000 schauten zu./rin/DP/fba