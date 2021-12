2021 wenig gespart? 3 Sparziele, die ich mir noch in diesem Jahr setzen würde

Hast du im Jahr 2021 bislang wenig gespart, möchtest ins neue Jahr 2022 jedoch mit neuen Sparzielen starten? Falls ja, gehörst du mit Sicherheit keiner Minderheit an. Die Kunst ist jedoch, dass man nicht nach wenigen Wochen und Monaten bereits wieder die Motivation verliert.

Wenn du mich fragst, könnte es ein cleverer Schritt sein, sich noch in den wenigen Wochen dieses Jahres neue Sparziele zu setzen. Ich bin überzeugt: Das ist ein Weg, der vielleicht verkaterten Neujahresstimmung proaktiv entgegenzuwirken, wo so mancher wieder auf seine guten Vorsätze pfeift.

Sparziel noch für 2021: Betrag X sparen!

Ein erstes Sparziel, das ich mir das ausgehende Jahr 2021 setzen würde, ist, noch ein wenig Geld beiseitezulegen. Insbesondere dann, wenn man dieses Jahr ansonsten eher in seinen Verhältnissen gelebt hat, könnte ein guter Jahresausklang der Wegbereiter für ein besseres 2022 sein.

Allerdings ist das mit Blick auf die Motivation nicht alles: Noch in diesem Jahr gespart zu haben kann dir helfen, mit einem guten Gefühl und weniger psychologischem Druck dieses Momentum fortzuführen. Als Sparer hat man schließlich schon etwas beiseitegelegt und es mit ins neue Jahr genommen. Für mich ein besserer Ansatz, als jetzt noch einmal auf die Pauke zu hauen und im kommenden Jahr den Verzicht direkt und stärker zu spüren. Sowie nicht primär den Erfolg.

In vielerlei Hinsicht kann dieses Sparziel daher ziemlich clever sein. Vielleicht auch, weil du im Dezember eine Sonderzahlung erhalten hast, was es trotz Vorweihnachtsstress rein finanziell einfacher machen könnte, etwas zu sparen. Wobei der Betrag, den man anvisiert, vor allem eines sein sollte: Realistisch, aber trotzdem ein wenig herausfordernd. Und somit motivierend.

Definieren: Wie möchte ich Geld beiseitelegen?

Was man in diesem Jahr 2021 und vielleicht in einer ruhigen Zeit zwischen den Feiertagen ebenfalls planen kann, ist das eigene Vorgehen im nächsten Jahr. Oder anders ausgedrückt: Realistischerweise kann ein Sparziel lauten, wie ich in den kommenden zwölf Monaten Geld beiseitelegen möchte.

Es gibt viele Wege. Hilfreich kann beispielsweise sein, direkt beim Gehaltseingang zu sparen und das Gesparte auch physisch woanders aufzubewahren. Das Führen eines Haushaltsbuches und konsequentes Budgetieren sind ebenfalls möglich. Sowie zu guter Letzt eine Prise Alltagssparen, beispielsweise indem man das Kleingeld oder 2-Euro-Münzen konsequent spart. Der Kreativität und vor allem auch der Kombination verschiedener Wege sind keinerlei Grenzen gesetzt.

Es ist ein wichtiges, sogar entscheidendes Sparziel für die kommenden Vorhaben, den eigenen Ansatz zu definieren. Auch im kommenden Jahr 2022 dürfte in den meisten Fällen der eigene Ansatz für das Erreichen der Ziele von essenzieller Bedeutung sein.

Sparziel: Wie kann ich effizienter sein?

Es gibt natürlich nicht nur Sparziele für diejenigen, die noch nichts gespart haben. Nein, auch Sparweltmeister können sich vielleicht noch ein wenig optimieren. Eine Kernfrage könnte sein: Bin ich bereits perfekt aufgestellt oder gibt es noch Optimierungsbedarf? Ein Überprüfen des eigenen Ansatzes ist dabei hilfreich.

Im Kern geht es dann ebenfalls darum, zu schauen, ob man vielleicht noch andere Dinge ausprobieren möchte. Oder sich von einem Verändern des Ansatzes etwas Besseres verspricht. Zwischen den Feiertagen ist vielleicht der Raum, um das einmal kritisch zu hinterfragen.

