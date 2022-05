Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Tag der Pressefreiheit

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Tag der Pressefreiheit:

"An diesem traurigen Tag der Pressefreiheit steht Russland sinnbildlich für einen Staat, in dem ein Meinungsmonopol herrscht und andere Ansichten bekämpft werden. Und dort, genauso wie in anderen antipluralistischen Staaten, lässt sich besichtigen, was daraus erwächst: Unrecht und Gewalt. Das Schlimme ist: Russland steht auf der jährlich von der Organisation Reporter ohne Grenzen veröffentlichten Rangliste der Pressefreiheit noch nicht einmal ganz unten. In China, wo in den vergangenen Jahren die letzten Reste der zwischenzeitlich spürbaren Lockerungen zurückgedreht wurden, dem Iran oder natürlich in Nordkorea ist es noch schlechter um die Pressefreiheit bestellt."/yyzz/DP/he