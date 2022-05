Robuster Arbeitsmarkt - und Implosion eines Hedgefonds

Der amerikanische Arbeitsmarkt sieht noch keine Zeichen einer Abkühlung, was die Wall Street in Anbetracht der hohen Inflation aber gerne sehen würde. Nach dem Kurseinbruch am Donnerstag, dürften wir vor dem Wochenende anhaltende Zurückhaltung sehen. Die Quartalszahlen fielen nach dem gestrigen Closing gemischt aus.



0:00 - Intro

0:25 - Robuster Arbeitsmarkt

2:35 - Irrsinn an der Wall Street | Implosion eines Hedgefonds

6:14 - Pessimismus & Schockstarre bei Anlegern

9:55 - Bärenmärkte historisch betrachtet

11:43 - Kapitalmarkt preist Zinsanhebungen ein

13:05 - Wirtschaft in China

13:52 - Einzelwerte

15:00 - Vizechef der Notenbank meldet sich zu Wort

16:57 - Notenbank & Kommentare bremsen | Bank of England

18:35 - EZB: Signale für Zinsanhebung

19:00 - Wirtschaftsdaten aus der Welt: Deutschland, China, USA

22:08 - Longpositionen auf Staatsanleihen

25:53 - DoorDash | Block | Cloudflare

27:27 - Zillow | Live Nation | Peloton

28:55 - Up- und Downgrades



