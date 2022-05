onvista Mahlzeit: Fed kann schlechten Start in den Mai nicht verhindern - Solar- & Lithium-Werte gefragt, Buffett stockt bei Apple auf und Elon Musk sowie Cathie Wood finden es gibt genug ETF´s

Die vergangene Woche stand ganz im Zeichen der amerikanischen Notenbank. Fast drei Tage traten die Märkte auf der Stelle und hofften, dass Jerome Powell nicht schlimmere Dinge verkündete, als bislang angenommen. Mittwoch verkündet der Chef der Fed dann wie erwartet "nur" einen großen Zinsschritt. Die Erleichterung darüber war groß und an der Wall Street kam wieder gute Stimmung auf. Allerdings nur einen Tag. Bereits Donnerstag wurden Konjunktur-Daten veröffentlicht, die Zweifel daran aufkommen ließen, dass Powell den eingeschlagenen Kurs halten kann. Die US-Indizes gingen wieder auf Tauchstation und auch der Dax dreht ins Minus. Der Ergebnis: Der deutsche Leitindex startet mit einem Minus von fast 3 Prozent in die erste Mai-Woche und seit Jahresanfang summiert sich der Verlust auf fast 14 Prozent.

Die amerikanische Technologie-Börse Nasdaq erwischte es noch schlimmer. Sie verlor allein Donnerstag über 5 Prozent. In der ersten Mai-Woche rauschte die Nasdaq mehr als 11 Prozent in den Keller und seit Jahresanfang sieht es noch düsterer aus. Hier hat der amerikanische Technologie-Index um etwas mehr als 21 Prozent nachgegeben.

Es gab aber auch Aktien die sich gegen den Trend gestemmt haben. Zum Beispiel AMD. Der amerikanische Entwickler von Computerchips und Mikroprozessoren konnte mit seinen Zahlen voll und ganz überzeugen und hat in einer schwarzen Woche für die Märkte über 11 Prozent zugelegt.

Nicht ganz so gut, aber auch beachtlich haben sich die Papiere von Teamviewer geschlagen. Sie konnten nach den Zahlen, die nicht so schlimm wie befürchtet waren, zulegen. Ein Plus von über 8 Prozent steht unterm Strich. Ist die Aktie wieder einen Blick wert?

Zu Wochenbeginn stand das Orakel von Omaha im Blickpunkt. Auf der HV von Berkshire Hathaway gab es viel zu Besprechen. Unter anderem warum Warren Buffett bei Apple und einigen Ölaktien aufgestockt hat.

Die Woche mit Mahlzeit: Viel Spaß beim Anschauen!

