Opening Bell: Erholungsversuch, aber Peloton, Upstart, Novavax implodieren!

— Jeden Tag neu auf onvista – „Opening Bell“, das Format von und mit Wall-Street-Experte Markus Koch! Welche Aktien liegen im Trend - und welchen geht gerade die Luft raus? Die Antworten gibt es in der Opening Bell. Für Profitrader und Privatanleger. Made on Wall Street by Markus Koch

Nach dem Ausverkauf am Montag, sehen wir einen ersten Erholungsversuch. Die Ergebnisse fallen gemischt aus, mit einigen größeren Verlierern. Vor allem bei Peloton, Upstart und Novavax geht es massiv bergab.

—

Jeden Tag neu auf onvista

–

„Opening Bell“, das Format von und mit Wall-Street-Experte Markus Koch! Welche Aktien liegen im Trend - und welchen geht gerade die Luft raus? Die Antworten gibt es in der Opening Bell. Für Profitrader und Privatanleger.

Made on Wall Street by Markus Koch