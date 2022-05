DGAP-Adhoc: Update zur Hauptversammlung der ad pepper media International N.V.: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 soll verschoben werden (deutsch)

Update zur Hauptversammlung der ad pepper media International N.V.: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 soll verschoben werden

Update zur Hauptversammlung der ad pepper media International N.V.: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 soll verschoben werden 16.05.2022 / 16:35 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Update zur Hauptversammlung der ad pepper media International N.V.: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 soll verschoben werden Nürnberg, Amsterdam, 16. Mai 2022 Die für die Hauptversammlung der ad pepper media International N.V. (ad pepper) am 17. Mai 2022 vorgesehene Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 muss verschoben werden. Die Tagesordnung für die Hauptversammlung sieht vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mazars Accountants N.V. (Mazars) zum externen Prüfer des Jahresabschlusses 2022 zu wählen. Wie Mazars uns heute mitgeteilt hat, wird das Unternehmen wegen eines Interessenkonflikts das Mandat nicht übernehmen können. Mazars hatte im Geschäftsjahr 2021 die im Rahmen von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen von ad pepper ausgegebene Aktienoptionen finanzmathematisch bewertet. Die Bewertung bei einem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm wurde erst im Januar 2022 abgeschlossen. Wegen dieser früheren Tätigkeit sieht sich Mazars nunmehr außerstande, den bereits zugesagten Auftrag zur Durchführung der Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2022 zu übernehmen. ad pepper beabsichtigt, die Wahl des Abschlussprüfers nunmehr im Rahmen einer außerordentlichen Hauptversammlung kurzfristig nachzuholen. Für nähere Informationen: Dr. Jens Körner (CEO) ad pepper media International N.V. +49 (0) 911 929057-0 ir@adpepper.com