"Not a Single Day Without Oerlikon" - Kapitalmarkttag ^ OC Oerlikon / Schlagwort(e): Planzahlen "Not a Single Day Without Oerlikon" - Kapitalmarkttag 17.05.2022 / 06:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 des Kotierungsreglements (KR) Bekanntmachung * Mittelfristige Umsatzprognose: 4% bis 6% jährliches Wachstum, mit einem Umsatzziel von CHF ~3,5 Mrd. bis 2026. * Mittelfristige Guidance für die EBITDA-Marge: 17% bis 19% (bisher 16% bis 18%), mit zweistelligem ROCE. * Bei Surface Solutions wird die Expansion in neue Regionen und Anwendungsbereiche ein mittelfristiges Umsatzwachstum von 4% bis 6% vorantreiben; Zielsetzung für die operative EBITDA-Marge: 20% bis 22%. * Bei Polymer Processing Solutions werden das starke Filamentgeschäft und die Expansion in den Non-Filamentbereich ein mittelfristiges Umsatzwachstum von 4% bis 6% unterstützen; Zielsetzung für die operative EBITDA-Marge: 16% bis 17%. Pfäffikon, Schwyz, Schweiz - 17. Mai 2022 - "Oerlikon hat in den vergangenen Jahren grosse Fortschritte in Hinblick auf Profitabilität, Diversifikation und Nachhaltigkeit erzielt. Als Technologie- und Marktführerin fokussiert sich Oerlikon auf die 'Sweet Spots' in Märkten mit hohen technologischen Eintrittsbarrieren. Wachstumstreiber sind Megatrends, und die Lösungen von Oerlikon nutzen diese Trends, indem sie die Effizienz und Nachhaltigkeit der Kunden steigern. Es vergeht kein Tag ohne die Technologien von Oerlikon", sagt Michael Süss, Präsident des Verwaltungsrats von Oerlikon. Mittelfristige Guidance Am heutigen Kapitalmarkttag (CMD) präsentiert Oerlikon ihre strategischen Prioritäten und gewährt Einblicke in die jeweiligen Märkte und Wachstumstreiber. Mittelfristig rechnet Oerlikon auf Konzernebene mit einem jährlichen Umsatzwachstum von 4% bis 6% und einer verbesserten EBITDA-Marge von 17% bis 19% (bisher 16% bis 18%). Die Guidance für 2022 ist bestätigt. Es wird davon ausgegangen, dass beide Divisionen das mittelfristige strukturelle Wachstum antreiben. Beschleunigte regionale Expansion unterstützt profitables Wachstum bei Surface Solutions Treiber der Nachfrage nach den Oberflächenlösungen von Oerlikon ist der wachsende Bedarf der Kunden nach Effizienz und Nachhaltigkeit. Die neue regionale Organisation hat den Konzern so positioniert, dass er daraus Kapital schlagen und seine Wettbewerbsvorteile nutzen kann; letztere beinhalten unter anderem ein einzigartiges Portfolio von integrierten Lösungen und Technologien. Im Rahmen des CMD stellt Oerlikon Wachstumschancen in verschiedenen Industriezweigen vor, darunter Mobilität der Zukunft, saubere Technologien, Halbleiter, Luxusgüter und additive Fertigung. Das operative Leverage der Division wird auch weiterhin von Kosteneinsparungen getrieben sein, was mittelfristig operative EBITDA-Margen von 20% bis 22% unterstützt. Polymer Processing Solutions als Wachstumsplattform Das profitable Wachstum von Polymer Processing Solutions wird von drei Fokusthemen getragen: Im Filamentmarkt ist Oerlikon gut positioniert, um die Marktführerschaft weiter auszubauen, und erwartet einen soliden Bestellungseingang zwischen 2022 und 2026. Letzterer wird durch Wiederbeschaffungszyklen (unter anderem bei energiesparenden Anlagen) und der vertikalen Integration auf Kundenebene angetrieben. Im Non-Filamentmarkt wird Oerlikon weiterhin technische Synergien aus dem Filamentgeschäft nutzen, um im CHF ~3 Mrd. schweren Markt zu expandieren. Zudem fokussiert sich die Division auch auf die Nutzung langfristiger Chancen wie der Wiederaufbereitung von Textilien. CMD Dokumente and Beteiligung Der CMD ist eine Hybrid-Veranstaltung und wird in englischer Sprache abgehalten. Die CMD-Präsentationen sind ab 13:15 MESZ verfügbar unter https://www.oerlikon.com/en/investors/capital-markets-day-2022/. Zeit 11:45 Registration (MESZ) 12:00 - 13:15 Investoren-Sit-Down-Lunch mit der Geschäftsführung (für Investoren, die sich bis zum 10. Mai angemeldet haben) 13:15 - 18:00 Präsentation und Q&A 18:00 Flying Dinner Ort Park Hyatt Zürich Beethovenstrasse 21 8001 Zürich Wenn Sie über den Webcast teilnehmen möchten, klicken Sie bitte auf diesen Link. Wenn Sie das CMD-Video zu einem späteren Zeitpunkt ansehen möchten, ist die Aufzeichnung ab dem 18. Mai 2022 auf www.oerlikon.com/ir verfügbar. Wenn Sie an der Fragerunde teilnehmen möchten, wählen Sie sich bitte ein. Land Gebührenpflichtig zum Lokaltarif: Schweiz +41 (0) 58 310 50 00 Grossbritannien +44 (0) 207 107 06 13 USA +1 631 570 56 13

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an: Stephan Gick Head of Investor Sara Vermeulen-Anastasi Head of Relations Tel: +41 58 360 98 50 Group Communications Tel: +41 58 360 98 52

2. http://www.oerlikon.com mailto:sara.vermeulen@oerlikon.com

Über Oerlikon: Oerlikon (SIX: OERL) ist eine weltweit führende Innovationsschmiede in den Bereichen Oberflächentechnologie, Polymerverarbeitung und additive Fertigung. Ihre Lösungen und umfassenden Services, ergänzt durch moderne Werkstoffe, verbessern und optimieren die Leistung und Funktion, das Design und die Nachhaltigkeit der Produkte und Fertigungsprozesse der Kunden in wichtigen Industriezweigen. Seit Jahrzehnten ist Oerlikon Technologie-Pionier. Alle Entwicklungen und Aktivitäten haben ihren Ursprung in der Leidenschaft, die Kunden dabei zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen und eine nachhaltige Welt zu fördern. Mit Hauptsitz in Pfäffikon, Schweiz, betreibt der Konzern sein Geschäft in zwei Divisionen: Surface Solutions und Polymer Processing Solutions. Der Konzern ist mit über 11 800 Mitarbeitenden an 207 Standorten in 38 Ländern präsent und erzielte 2021 einen Umsatz von CHF 2,65 Mrd.