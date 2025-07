Abspaltungsfantasie befeuert Kurs von Renk

FRANKFURT (dpa-AFX) - Spekulationen um eine Abspaltung des zivilen Geschäfts durch den Rüstungskonzern Renk haben die Aktien am Mittwoch kräftig nach oben getrieben. Gegen Mittag lagen sie mit einem Aufschlag von fast 5 Prozent auf Rang Eins im Nebenwerte-Index MDax vor den Aktien von Aurubis .

Der Panzergetriebehersteller Renk richtet seinen Fokus offenbar auf das florierende Rüstungsgeschäft und prüft informierten Kreisen zufolge die Optionen für sein ziviles Industriegeschäft. Das Unternehmen überprüfe mit Beratern strategische Optionen für das Geschäftssegment, das Produkte für den zivilen Einsatz fertigt, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Bloomberg. Diskutiert würden sowohl ein teilweiser als auch ein vollständiger Verkauf einzelner Einheiten.

"Jeder Schritt zur Fokussierung auf die Endmärkte des Verteidigungsgeschäfts und die Sparte VMS sollte positiv aufgenommen werden", schrieb Analyst Chloe Lemarie von der US-Bank Jefferies in einer ersten Reaktion. VMS steht für Vehicle Mobility Solutions und konzentriert sich auf die Produktion von Fahrzeuggetrieben für militärische und zivile Anwendungen. Unter dem Strich machten Güter für die zivile Nutzung 27 Prozent des gesamten Umsatzes von Renk aus.

Die Investmentbank Oddo BHF vermutet, dass es sich bei der womöglich abzuspaltenden Geschäftseinheit um das Segment Gleitlager (Slide Bearings) handelt. Diese kämen in Wind- und Wasserturbinen, Generatoren, Pumpen und Förderbändern zum Einsatz. Vom Volumen her - die Bank schätzt den Unternehmenswert auf 300 Millionen Euro - könnten die Wettbewerber am Markt diese Einheit problemlos übernehmen. Dazu zählten neben anderen Schaeffler und die schwedische SKF. Allerdings könne Renk wegen der Profitabilität der Sparte eine "hübsche Prämie" beanspruchen, hieß es weiter./bek/ag/men