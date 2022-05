HelloFresh: Dieser Verlauf weckt Interesse!

Nachdem der Kurs der HelloFresh-Aktie in den letzten Monaten seit November letzten Jahres Von 97,50 Euro auf gerade einmal 30,60 Euro korrigiert hatte, kam es im Bereich einer wichtigen Unterstützungszone aus Sommer 2020 zu deutlichen Bremsspuren in dem Wertpapier, hierauf wurde bereits in der technischen Besprechung vom 2. Mai 2022: „HelloFresh: Deutliche Bremsspuren“ hingewiesen. Nun kristallisiert sich immer mehr ein Boden in Form eines fallenden Keils heraus, der bei weiteren Zugewinnen für einen astreinen Trendwechsel sorgen dürfte. Derartige Konstrukte stehen häufig am Ende einer Aufwärtsbewegung und werden in die Gegenrichtung aufgelöst, gleiches Schicksal könnte jetzt auch HelloFresh bevorstehen.

Käufer formieren sich neu

Fallende Keile am Ende einer Kursbewegung sorgen häufig für Trendwechsel, auch hier könnte es in der HelloFresh-Aktie demnächst zu einem dynamischen Ausbruch auf der Oberseite kommen. Hierzu müssten zunächst die obere Keilbegrenzung sowie der 50-Tage-Durchschnitt bei derzeit 38,89 Euro überwunden werden, anschließende Zugewinne an 39,85 und darüber 43,27 sowie an den Horizontalwiderstand um 46,92 Euro wären dann möglich und könnten über entsprechende Long-Positionen gehandelt werden. Auf der Unterseite bildet der Bereich um 30,60 Euro eine vergleichsweise gute Unterstützung, erst darunter würden weitere Abschläge drohen, vorstellbar wären in diesem Szenario Verluste auf 28,24 sowie den Support um 25,00 Euro.