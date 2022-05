DGAP-News: MSCI erhöht ESG-Rating von Cembra auf AAA (deutsch)

MSCI erhöht ESG-Rating von Cembra auf AAA ^ Cembra Money Bank AG / Schlagwort(e): Sonstiges MSCI erhöht ESG-Rating von Cembra auf AAA 30.05.2022 / 07:00 --------------------------------------------------------------------------- Zürich - In Anerkennung der jüngsten Fortschritte im Bereich Nachhaltigkeit hat MSCI das ESG-Rating von Cembra auf AAA heraufgestuft, ausserdem bestätigte Sustainalytics ihr «Low ESG Risk»-Rating für das Unternehmen. Cembra hat von MSCI ESG, dem weltweit grössten Anbieter von Indizes, die Unternehmen nach den Nachhaltigkeitskriterien Umwelt, Soziales und Governance (ESG) erfassen, die bestmögliche Bewertung erhalten. Grund für die Hochstufung auf AAA (von A im Jahr 2020) sind die Fortschritte der Bank bezüglich der wichtigsten Nachhaltigkeitsziele. Cembra belegt unter den 17 weltweit bewerteten Konsumfinanzierungsunternehmen den ersten Platz. Im Mai 2022 bestätigte Sustainalytics, eine weitere führende ESG-Ratingagentur, ihr «Low ESG Risk»-Rating für Cembra. Gemessen an den wichtigsten ESG-Risiken rangiert Cembra damit unter den besten 10 Prozent von 700 Banken der Kategorie «diversified financials». Beide Ratings erkennen die Fortschritte der Bank in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung an. Cembra hat zudem wirksame Vorkehrungen getroffen, um Kunden zu schützen und Risiken zu kontrollieren. Bereits seit dem Jahr 2020 sind Nachhaltigkeitsziele ein zusätzliches Kriterium für die Vergütung der Geschäftsleitung, und der Nachhaltigkeitsbericht 2021 wurde erstmals unabhängig extern geprüft. Holger Laubenthal, CEO, sagte: «Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil unserer Strategie und wir sind fest davon überzeugt, dass unser Engagement in diesem Bereich für alle unsere Anspruchsgruppen langfristig Mehrwert schafft. 2021 haben wir zusätzliche Anstrengungen unternommen, um in unserem gesamten Unternehmen Nachhaltigkeit und verantwortungsbewusstes Verhalten zu fördern, und wir freuen uns über die Anerkennung, die wir hierfür von ausserhalb erfahren.» Die Nachhaltigkeitsberichte und weitere ESG-Ratings der Bank können unter www.cembra.ch/nachhaltigkeit abgerufen werden. Kontakt Medien: Karin Broger; +41 79 773 68 89; [1]media@cembra.ch 1. mailto:media@cembra.ch Investor Marcus Händel; +41 44 439 85 72; Relations: [1]investor.relations@cembra.ch 1. mailto:investor.relations@cembra.ch Über Cembra Cembra ist eine führende Schweizer Anbieterin von Finanzierungslösungen und -dienstleistungen. Unsere Produktepalette umfasst Konsumkreditprodukte wie Privatkredite und Fahrzeugfinanzierungen, Kreditkarten, den Vertrieb von damit zusammenhängenden Versicherungen sowie Rechnungsfinanzierungen, Einlagen und Anlageprodukte. Cembra zählt über 1 Million Kunden in der Schweiz und beschäftigt rund 1'000 Mitarbeitende aus 43 Ländern. Unser Hauptsitz liegt in Zürich und wir betreiben unser Geschäft in allen Schweizer Landesteilen über ein Netz von Filialen, unsere Online-Präsenz sowie Kreditkartenpartner, unabhängige Vermittler und Autohändler. Wir sind seit 2013 als unabhängige Schweizer Bank an der SIX Swiss Exchange kotiert. Cembra wird von Standard & Poor's mit A- bewertet und ist im SXI Switzerland Sustainability 25 Index sowie im 2022 Bloomberg Gender Equality Index enthalten. --------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Ende der Medienmitteilungen --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Cembra Money Bank AG 20 Bändliweg 8048 Zürich Schweiz Telefon: 044 439 8111 Internet: https://www.cembra.ch ISIN: CH0225173167 Valorennummer: A1W65V Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1363505 Ende der Mitteilung EQS News-Service --------------------------------------------------------------------------- 1363505 30.05.2022 °