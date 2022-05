ZEAL NETWORK - In diesem Nebenwert regt sich etwas

Zeal Network SE - WKN: ZEAL24 - ISIN: DE000ZEAL241 - Kurs: 38,350 € (XETRA)

Nach dem Allzeithoch bei 59,47 EUR aus dem April 2014 geriet die Aktie von Zeal Network unter Druck und fiel bis August 2019 auf ein Tief bei 16,00 EUR zurück. Ein Großteil dieser Abwärtsbewegung fang in einem bullischen Keil statt.

Im April 2020 gelang der Ausbruch aus dem Keil. Einen Monat später durchbrach der Wert ein Ausbruch aus dem Abwärtstrend seit dem Allzeithoch. Diese Ausbrüche leiteten einen Anstieg auf 46,50 EUR im April 2021.

Seitdem konsolidiert die Aktie des Anbieters von Online-Lotterieprodukten erneut in einem bullische Keil. In den letzten Monaten notierte sie in der Nähe der Unterkante des Keils, im laufenden Monat setzt sie sich aber etwas nach oben ab. Die Oberkante des Keils liegt bei 41,60 EUR.

Rally deutet sich an

Die Gewinne im laufenden Monat könnten der Startschuss für einen Ausbruchsversuch aus dem Keil sein. Gelingt dieser Ausbruch stabil, dann wäre die über ein Jahr andauernde Konsolidierung beendet und die Aktie könnte in Richtung 46,50 EUR und 59,47 EUR ansteigen.

Ein Rückfall unter den EMA 50 (Monatsbasis) bei 34,28 EUR wäre allerdings ein klarer Rückschlag für die Bullen. Es würde zu einem Verkaufssignal kommen, das auf eine Abwärtsbewegung bis 28,90 EUR und 25,80 EUR hindeuten würde.

Fazit: Es gibt Anzeichen für eine größere Rally in der Aktie von Zeal Network. Aber das große Kaufsignal fehlt noch.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)